Šokovaní vědci. Tohle našli v ústech stovky let staré mayské mumie

Externí autor 2. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Když archeologové objevili v jedné z mayských hrobek mumii, čekali obvyklý nález, jakých mají za sebou desítky. To, co spatřili po důkladném prozkoumání jejích zubů, jim však vyrazilo dech. Starověcí Mayové totiž dokázali něco, co moderní stomatologie zvládla až o tisíce let později.

user Externí autor