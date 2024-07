Externí autor 27. 7. 2024 clock 5 minut

Na rozdíl od klasického zvěrokruhu, mayský horoskop má 13 lunárních cyklů po 28 dnech, což je dohromady 364 dní. Je to proto, že Mayové přikládali větší význam Měsíci. Každé znamení pak představuje konkrétní zvíře s vlastnostmi, které jsou dány člověku podle data narození.

Netopýr (26. 7. – 22. 8.)

Člověk narozený ve znamení Netopýra je charismatický a vyniká vůdčími schopnostmi. Má spoustu energie a životního elánu. Jeho velké sebevědomí mu pomáhá dosáhnout významných pracovních a společenských pozic. Za předpokladu, že se cítí svobodní a nezávislí, bývají Netopýři dobří přátelé a ochranitelští partneři. Jedině tak jsou totiž schopni ze sebe dostat to nejlepší. Svou povahou připomíná znamení Lva.

Štír (23. 8. – 19. 9.)

Štír se podobá klasickému znamení Panny, protože je od přírody pozorný a analytický. Miluje dodržovat zvyky a pravidla. Pokud vede tradiční život, cítí se naplněný. Umí mluvit klidně a věcně, takže mu okolí naslouchá a respektuje ho. Pokud jde o vztahy, Štíři projevují svou lásku pomocí druhým.

Jelen (20. 9. – 17. 10.)

Tohle znamení má značně vyvinutý smysl pro estetiku a detail, čímž připomíná klasické znamení Vah. Tito lidé rádi žijí v harmonii, nemají potíže s projevováním svých citů nejbližším. Jsou to dokonalí svůdníci, ale současně jsou to i velcí sympaťáci, kteří mají kolem sebe neustále spoustu lidí.

Sova (18. 10. – 14. 11.)

Mayské Sovy jsou intuitivní a moudré od přírody. Někdy se ovšem příliš noří do svého vnitřního světa. Jsou to nejenom dobří rádci, ale i pozorní posluchači, což je pasuje do role psychologů. Vyznačují se velmi intenzivními emocemi a někdy bývají nestálí. I když jsou velmi společenští, důvěřují pouze úzkému okruhu lidí. Nepřipomínají vám tradiční znamení Štíra?

Páv (15. 11. –12. 12.)

Pávi jsou velmi společenští lidé, kteří dosahují vysokých pracovních pozic. Milují pozornost a ve všem, co dělají, potřebují být dokonalí. Jsou to velmi originální a kreativní jedinci podobající se klasickým znamením Kozoroha a Střelce. Pávi žijí přítomností, vždy vidí pozitivní stránku věci a neustále se snaží zlepšovat, aby mohli čelit co největším pracovním a osobním výzvám.

Aligátor (13. 12. – 9. 1.)

Lidé narození v tomto znamení jsou od přírody nekomplikovaní a přizpůsobiví. Jsou to rození optimisté, se kterými je snadné navázat vztah. Tak trochu připomínají klasické znamení Střelce. Nesnášejí nátlakové jednání a jedince, kteří jim říkají, co mají dělat. Oni sami věci nejdřív důkladně analyzují, pak teprve jednají. Pokud jde o vztahy, preferují ty, které jsou založené na vzájemném respektu.

Opice (10. 1. – 6. 2.)

Tohle znamení patří k těm nejzábavnějším ze všech mayských. Je to nejspíš proto, že si jeho zrozenci stále udržují kontakt se svým vnitřním dítětem. Žijí přítomností a jsou to takoví věční optimisté. Potřebují mít kolem sebe spoustu přátel a pocit, že nejsou osamělí. Uplatní se všude tam, kde je třeba být v kontaktu s lidmi. Občas si užívají být hlavními na scéně a občas rádi sledují děj zpovzdálí. Nepřipomínají vám Vodnáře?

Sokol (7. 2. – 6. 3.)

Lidé narození ve znamení Sokola jsou duchovně založení a obdařeni značnou empatií a intuicí. Jejich okolí je respektuje pro klid a moudrost, které z nich vyzařují. Uplatní se ve vedoucích pozicích, kde jsou vždy vstřícní k okolí. Sokolovy hluboké a upřímné city z něj dělají skvělého partnera a rodiče. Tím se podobá tradičnímu znamení Ryb.

Jaguár (7. 3. – 3. 4.)

Jaguáři prožívají život plný dobrodružství, v němž se občas vystavují všelijakým rizikům. Neustále vyhledávají situace, které jsou pro ně výzvou. Díky své silné osobnosti budí respekt a jsou přirozenými vůdci. Jelikož v sobě mají spoustu energie, potřebují k jejímu uvolnění neustálou fyzickou aktivitu. Tak vzdáleně připomínají znamení Berana.

Liška (4. 4. – 1. 5.)

Lidé narození v mayském znamení Lišky jsou velmi pracovití a zodpovědní. V životě je pro ně důležitá stabilita a bezpečí. Velmi lpí nejenom na rodině, ale také na přátelích. Kdykoliv to příležitost vyžaduje, rádi pomohou druhým a nic za to nechtějí. Liška se k partnerovi chová s úctou, jenom bývá občas trochu temperamentní. Svým naturelem se podobá znamení Býka.

Had (2. 5. – 29. 5.)

Hadi jsou od přírody inteligentní a zvídaví. Rádi se učí nové věci a zkouší různé činnosti. Vypadá to, jako by se neustále hledali. V tom se podobají tradičnímu znamení Blíženců. Dělá jim dobře obdiv a respekt, kterého se jim dostává hojnou měrou, protože to jsou velmi příjemní lidé. Potřebují žít v páru. Po pracovní stránce mohou být úspěšní jako spisovatelé nebo učitelé.

Veverka (30. 5. – 26. 6.)

Tohle mayské znamení je od přírody pracovité. Miluje lidi, je velmi kontaktní a lidé je mají rádi kvůli dobré náladě a sympatickému vzezření i chování. Veverky jsou bezpodmíneční a upřímní přátelé, se kterými si vždy přátelsky popovídáte. V otázce finančních problémů může jejich chování sklouznout k impulzivnosti. Jsou to takoví napůl Blíženci, napůl Raci.

Želva (27. 6. – 25. 7.)

Pro Želvy jsou prvořadé vztahy a rodina, se kterou si umí čas pořádně užít. Jsou to pracovití a vytrvalí jedinci, dávající přednost férovému a příjemnému pracovnímu prostředí. Rádi se realizují v ekologických nebo přírodních odvětvích. Občas působí introvertně, zejména ve vztazích, ale jakmile si najdou partnera, umí být věrní a stabilní. Nepřipomínají vám tradiční znamení Raka?

Zdroje: www.newsroom.azulik.com, www.svetzeny.cz