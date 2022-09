Meč Goujian: 2500 let stará zbraň je obří záhadou. Vědci nechápou jeho ostří

Natálie Borůvková

Meč Goujian.

Navzdory vlhkým podmínkám hrobky, v níž byl nalezen, je meč Goujian i po 2 500 letech odpočinku stále ostrý jako břitva. Pro vědce je tato stará zbraň však obří záhadou.

V roce 1965 učinili archeologové pracující v čínské provincii Hubei úžasný objev. Nalezli více než 2000 let starou hrobku. Nález tak starý, že sahal až do téměř mýtického období čínských dějin. Do období Jara a podzimu.

2500 let stará zbraň je obří záhadou

Období Jara a podzimu bylo dobou, kdy byla země rozdělena mezi znepřátelená království. A možná právě proto, že se jedná o tak vzdálenou minulost, získali soupeřící králové v čínské kultuře často až legendární charakter. V lidové čínské představivosti nebylo období Jara a podzimu obýváno lidmi, ale bylo plné epických hrdinů.

V hrobce v Hubei pak archeologové objevili meč. Spočíval v lakované a dřevěné pochvě položené vedle kostry majitele hrobky. Pochva byla v pozoruhodně dobrém stavu. Přesto nikdo neočekával, že by z ní vytáhl něco jiného než rez.

Meč koneckonců ležel ve vlhké hrobce téměř dva a půl tisíce let. Ale když byl vytažen z téměř vzduchotěsného uložení v pochvě, světlo se od kovu stále lesklo. Povrch čepele měl zlatavý nádech protkaný složitými tmavšími vzory. Je neuvěřitelné, že za více než dvě tisíciletí téměř nezrezivěl.

Vědci nechápou jeho ostří

Ještě úžasnější bylo, že ostří bylo stále ostré jako břitva. Čepel nějakým způsobem přežila vlhké podmínky v hrobce a zůstala připravená k boji stejně jako v době, kdy byla uložena do hrobu v období Jara a podzimu.

Nález okamžitě vyvolal řadu otázek. Kdo byl muž v hrobce, že si mohl dovolit tak nádherný meč? A jak se čínským kovářům žijícím před více než dvěma tisíci lety podařilo vytvořit mistrovské dílo, které dokázalo přečkat staletí takřka bez poskvrny?

V samotném kovu pak byla stále patrná řada rytin. Ve starověkém čínském písmu na nich stálo: "Král Yue vyrobil tento meč pro svou osobní potřebu." Tato věta vyvolala hodně otázek. Důvod byl prostý.

Od doby, kdy byl meč vyroben, až do doby, kdy skončil v hrobce, se totiž vystřídalo několik králů Yue. Není tedy jasné, kterého z nich se nápis týkal.

Analýzou čepele a hrobu dospěla většina archeologů ke shodě, že nejpravděpodobnějším majitelem meče mohl byl král Goujian, který dovedl své království k vítězství v jedné z posledních velkých válek tohoto období.

Ale co samotný meč? Co jej činilo tak trvanlivým?

Aby vědci, kteří na meči pracovali, tuto otázku zodpověděli, zkoumali složení kovu. Podle testů byla čepel vyrobena převážně z pružné mědi. Ostří však bylo tvořeno cínem. Díky tomu si čepel udržela svou ostrost mnohem déle.

Složení meče, stejně jako vzduchotěsné spojení s pochvou, mu pak pravděpodobně dávalo větší šanci na přežití než většině ostatních mečů.

