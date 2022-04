Záhada vikinského meče Ulfberht: Technologie výroby předběhla dobu o 800 let

Meč Ulfberht vyrobený mezi lety 900 a 1000

Foto: Profimedia.CZ

Značky, které jsou zárukou kvality, se hrdě na své výrobky podepisují. Kupodivu tak činily už před 1000 lety. Pokud jste vlastnili meč s nápisem ULFBERHT, mohli jste si být jistí, že za pasem nosíte to nejlepší, co tehdejší trh nabízel. Kvalita kovu některých těchto mečů se vyrovnala té moderní. A vědci nechápou, jak se to tehdejším mistrům podařilo.