Alice Maršálková 22. 2. 2024 13:38 clock 3 minuty

Každý z nás by měl čas od času vyčistit tělo od toxinů. Existuje mnoho moderních prostředků a léčebných metod, které slibují odstranění škodlivých látek z našeho organismu, ale staré recepty po babičce patří mezi ty nejlepší. Vyzkoušejte tento recept pouze ze tří ingrediencí, které určitě máte doma.

Tento tradiční recept kombinuje sílu tří základních ingrediencí: citronu, česneku a medu. Vznikne silný detoxikační nápoj, který pomáhá odstraňovat toxiny a odpadní látky z těla, podporuje imunitní systém a zlepšuje celkové zdraví. Každá z těchto ingrediencí hraje při detoxikaci a čištění těla svou důležitou roli, a když jsou spojeny dohromady, jejich účinky se navzájem posilují, což vede k maximálním výsledkům.

Citron: Osvěžující detoxikace

Citron je bohatý na vitamín C a antioxidanty, které pomáhají detoxikovat tělo a podporují imunitní systém. Jeho kyselé pH také neutralizuje kyseliny ve střevech a podporuje lepší trávení. Kromě toho má citron také diuretické vlastnosti, které podporují odvodnění a eliminaci toxických látek prostřednictvím moči.

Česnek: Přírodní antibiotikum

Česnek je známý svými antibakteriálními a antioxidačními vlastnostmi. Obsahuje látky, jako je alicin, které bojují proti infekcím a zánětům v těle. Česnek stimuluje imunitní systém a podporuje tvorbu bílých krvinek, které bojují proti infekcím. Navíc česnek má schopnost rozpouštět a odstraňovat nahromaděný hlen a toxiny v dýchacích cestách.

close info Profimedia zoom_in Z citronu nastrouhejte kůru a vymačkejte šťávu.

Med: Zdraví a sladkost v jednom

Med má protizánětlivé a antibakteriální účinky, které pomáhají udržovat zdravou rovnováhu bakterií ve střevech. Obsahuje také enzymy, které podporují trávení a zlepšují střevní mikroflóru. Díky svým antiseptickým vlastnostem med pomáhá bojovat proti infekcím a podporuje hojení ran. Navíc jeho sladká chuť zlepšuje chuťové vlastnosti směsi, což ji činí příjemnější k užívání.

Jak připravit tuto směs?

Nejprve oloupejte a jemně nakrájíte česnek. Poté si omyjte citron a nastrouhejte jeho kůru, abyste získali maximální množství aroma a příznivých látek. Následně vymačkejte šťávu z citronu. Poté vložte do mixéru citronovou šťávu a kůru spolu s nakrájeným česnekem a medem. Mixujte tyto ingredience do hladké konzistence, dokud nedosáhnete homogenní směsi. Výslednou směs uložte do uzavřené nádoby a dejte do chladničky, kde ji můžete skladovat až několik dní. Připravená směs je tak připravena k užívání a můžete ji začít používat pro podporu svého zdraví a detoxikaci vašeho těla.

Jak užívat tuto směs?

Užívejte jednu lžíci této směsi každé ráno na lačný žaludek po dobu 7 dní. Tímto způsobem umožníte všem ingrediencím proniknout do vašeho těla a provést důkladnou detoxikaci. Po skončení týdenního cyklu si dejte týdenní pauzu a poté můžete opakovat podle potřeby. Je důležité dodržovat doporučené dávkování a cykly užívání, aby se dosáhlo nejlepších výsledků.

Zdroje: steptohealth.com