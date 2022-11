Školák si koupil svačinu. Mezi drobnými od prodavače našel poklad za 1,7 milionů

Natálie Borůvková

Lincolnova pence.

Foto: WangenZ / Shutterstock

O takové minci se může každému jen zdát. Ba co víc, když máte štěstí a koupíte ji spolu se svačinou. Přesně to se totiž povedlo školákovi, který pak mezi drobnými od prodavače našel poklad za 1,7 milionu dolarů.

Školák si koupil svačinu

Středoškolák ze státu Massachusetts měl tehdy dobrý den. Když si šel jako obvykle koupit něco k jídlu, při počítání vrácených peněz objevil něco, o čem sám neměl tušení. Mezi drobnými totiž našel minci, jejíž hodnota se odhaduje na 1,65 milionu dolarů.

Nalezená mince není nic jiného než Lincolnův cent, pocházející z roku 1943. Konečná cena bude stanovena po jejím vydražení, které se uskuteční v aukční síni Heritage Auctions. Nalezený cent je vyroben z mědi a jak se zdá, jedná se o jednu z mincí, jež vznikly omylem. Vyrobeno jich bylo přesně dvacet a o jejich existenci se neměl nikdo dozvědět.

Díky mědi se jedná o skutečný unikát. V době, ze které pochází, se měď schraňovala pro válečné účely. Vyráběly se z ní především nábojnice a další válečné potřeby. Aby tohoto tehdy vzácného kovu nebyl nedostatek, vyráběly se tehdejší Lincolnovy mince z oceli potažené zinkem. Jen malá hrstka z nich se vyrobila právě z mědi. Byly to ty, jejichž tehdejší hodnota daleko převyšovala mince z oceli.

Školák Don Lutes Jr. měl tedy velké štěstí, když ji v březnu 1947 objevil ve školní jídelně, kam denně chodil pro jídlo. "Navzdory neúnavnému pátrání dychtivých sběratelů po dobu více než 70 let byla objevena jen hrstka legitimních exemplářů," uvedla společnost Heritage.

Mezi drobnými od prodavače našel poklad za 1,7 milionu dolarů

Ačkoliv bylo cílem vlády měděné centy nepustit do oběhu, skutečnost byla zcela jiná. Pár z nich se záhadně ztratilo a zvěsti, že se tyto mince nachází kdesi "venku", na sebe nenechaly dlouho čekat. Vzrušení a panika se daly krájet, jak každý doufal v jejich objevení. Svět zaplavily konspirační teorie a zvěsti, že za jejich objevení se draze zaplatí.

Zdroj: Youtube

Davová hysterie nabyla tak velké podoby, že i Henry Ford měl údajně nabízet automobil své značky jako odměnu komukoliv, kdo bude mít možnost mu jednu z mincí donést. "V novinách, komiksech a časopisech se objevily příběhy a řada falešných měděných ocelových centů byla nic netušícím kupcům vydávána za báječné rarity," dodal aukční dům.

Mincovna, jež stála za jejich ražbou, si ale celou dobu trvala na svém: Žádné měděné mince nevyrobila a jakékoliv teorie důmyslně popírala.

Když tehdy šestnáctiletý Lutes minci objevil, neměl nejprve sebemenší tušení, jak mocný poklad se mu dostal do rukou. Ačkoliv nabídky na její odkoupení mu sem tam někdo nabídl, uložil Lincolnův cent do své sbírky cenností. Až po jeho smrti se zjistilo, jaký poklad to vlastně objevil. Mince se dostala do aukční síně a její konečná hodnota bude záviset na dychtivosti nového majitele. Jak uvedla Sarah Millerová z Heritage Auctions: "Jedná se o nejslavnější chybovou minci v americké numismatice."

