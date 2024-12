Česká filmografie 60. let má divákovi stále co nabídnout, od pohádek, hudebních komedií, přes válečné filmy, dramata až po perly naše filmu, jakou je s komiksovými bublinami Kdo chce zabít Jessii? Známí herci byli mladí, někteří na počátku své herecké kariéry. A ti tři na mostě? Kam je zařadíte?

České perly z 60. let

Než si dáme nějaké vodítko, ohlédněme se ve zkratce těch nějakých šedesát let zpět za filmy, které stojí i dnes za zhlédnutí. Hned na počátku desetiletí spatřil světlo světa Vyšší princip, příběh tří maturantů z počátku heydrichiády, v němž jednu z hlavních rolí měla mladičká Jana Brejchová. Z válečných snímků patří mezi klenoty českého filmu Nebeští jezdci s Jiřím Hrzánem snad v jeho jediné vážné roli; a samozřejmě Menzelovy oscarové Ostře sledované vlaky. Do Zlaté kolekce se řadí Ať žije republika.

Historické drama je zastoupeno Markétou Lazarovou ztvárněnou Magdou Vašáryovou. Z pohádek připomeneme Dařbujána a Pandrholu a nestárnoucí Smutnou princeznu. „Zlatá 60.“ přirozeně nabízejí komedie. Skvělí herci Libíček, Sovák a Brodský se snaží jako Světáci zaujmout tři rádoby vzdělané dámy. Tři rozjaření mladíci se zase postarají o zápletku ve Svatbě jako řemen, když v jedné z dalších nestárnoucích komedií údajně znásilní „Janžurku“.

close info Facebook / Facebook zoom_in „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným…“ (Rozmarné léto)

Dále tu máme přihrádku muzikál či hudební film. Zpívá a tančí se v romantické komedii Starci na chmelu, hudební nástroje a hlasy našich předních zpěváků se rozléhají ve filmové revue Kdyby tisíc klarinetů, prozpěvuje si také Limonádový Joe. Známé písničky staré i nové zní také v „budovatelské“ hudební komedii, v níž si spolu zahráli ti naši tři na mostě. Ta vám může posloužit jako nápověda, slovo v uvozovkách může být vodítkem k jejímu názvu. (Pozn.: snímky nejsou uvedeny chronologicky.)

Tři na mostě

Hlavními hrdiny jsou dva bratři dvojčata. Pavel Fořt je spořádaný socialistický občan a je profesorem klasické hudby. Jeho bratr Petr s americkým příjmením Fonda se za velkou louží živí jazzem. Hudební klasik má ženu Pavlínu a dceru Alenu a nemá pro „modernu“ pochopení. Když k ní začne tíhnout dcera a odvolává se na strýčka, profesor rodině oznámí, že strýc Petr zemřel. Bratrovi pošle dopis oznamující tragické úmrtí Pavla a jeho rodiny.

Jenže Petr se po letech se svým synem Robertem vrací do rodné země a bratři podobní si jako vejce vejci se potkají, na podvod se přijde, jejich podoba působí zmatky… Tuto komedii ve zlatém fondu nenajdete, ale herci do něho patří.

Profesor a jeho rodina

Začneme slečnou v šatičkách, filmovou Alenou Fořtovou. V době natáčení jí bylo jednadvacet. Měla za sebou tři čtyři menší filmové roličky. Uvádí se, že její nejúspěšnější rolí je židovská dívka Líza ve tragickém dramatu Transport z ráje. Z obrazovky ji známe jako Irenu Štrosmajerovou v seriálové „nemocnici“. Epizodní roli ředitelky školy měla v Cirkuse Bukowski, která byla její rolí poslední.

Elegantní paní je její filmová maminka Pavla. Pro ni bychom mohli mít nápověd celou náruč. Když se procházela po mostě, bylo jí čtyřicet dva let. Jako herečka má obrovskou zásluhu na tom, že se Kočičí hra na scéně Národního divadla dočkala čtyř stovek repríz. Z dlouhého seznamu kamerových rolí vybereme o deset let mladší romantické drama Romeo a Julie na konci listopadu, kdy se coby Marie seznámí se sympatickým šedesátníkem Karlem (Karel Högerem) a prožívají lásku. Z mnoha seriálů zmíníme namátkou maminku Hanákovou v Takové normální rodince. Její syn Václav Vydra s rodinou se s ní rozloučil v roce 1983.

Pán, do kterého jsou zavěšené Pavla a Alena má v „třech na mostě“ dvojroli Petra a Pavla. V té době mu bylo šedesát tři let. Filmografie noblesního herce začíná v roce 1922 a končí na konci 60. let Světáky. Pro nápovědu filmovým znalcům stačí jedno jméno a jedna věta: „Zavřete oči, odcházím,“ říká Nataše Gollové, představitelce Mařenky jako úředník Alois Novák alias pan Kristian. Do hereckého nebe odešel ve stejném roce, jako…

… jako představitelka Pavly, herecká legenda Dana Medřická. Petra a Pavla v komedii Dva z onoho světa ztvárnil Oldřich Nový a jejich dceru Helga Čočková. Ještě abychom nezapomněli. Jan Tříska hrál Pavlova syna Roberta. Tak jak jste si vedli?

