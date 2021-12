Nejhorší lidožrout historie: Požírač obličejů terorizoval Mysore několik měsíců

Medvěd pyskatý

Stalo se to ve 40. letech 20. století. Skalnaté kopce Nagvara, asi 160 km od města Bangalore, zely na první pohled prázdnotou. Dvaadvacetiletý mladík na ně pohlédl. „Jak se na nich krásně odráží poslední paprsky slunce," usmál se a opět se sklonil k zemi, aby posbíral spadané fíky. Koutkem oka zahlédl tmavý stín. Najednou se před ním vztyčil obrovský medvěd. Ten se rozpřáhl a tlapou s ostrými drápy rozdrtil mladíkovi obličej.

Medvěd pyskatý je jedním z menších druhů medvědovitých šelem. V kohoutku má mezi 60-90 cm a váží v rozmezí od 90 do 140 kg. Má lesklou černou srst s bílou skvrnou ve tvaru půlměsíce na hrudi. Je aktivní za soumraku a v noci. Živí se především termity a mravenci. Jejich hnízda rozhrabává silnými tlapami s dlouhými drápy. Nepohrdne ani medem, ptačími vejci nebo plody na stromech.

Tento druh obývá suché lesy v nížinách východní Indie a Srí Lanky. Než začal být loven jako škodná, vyskytoval se na větším území. Pověst roztomilého medvídka Balúa z Kiplingovy Knihy džunglí kazí jeho vznětlivá povaha. Především medvědice neváhají bránit svá mláďata. Nebezpečná je však i šelma probuzená ze spánku dřevorubci nebo sběrači medu a lesních plodů.

Medvěd z Mysore

Vesničané z okolí indického města Arsikere již nějakou dobu věděli, že se jeden z medvědů pyskatých pomátl a bezdůvodně útočí na lidi. Ze skalnatého terénu scházel za soumraku do údolí, aby sháněl potravu na zemědělské půdě. Ten, kdo mu zkřížil cestu, zakusil jeho nejsilnější zbraň. Dlouhé ostré drápy. Všechny oběti vypadaly stejně. Medvěd jim prakticky oddělil obličej od lebky. Dokonce i ve vzácných případech, kdy napadený útok přežil, přišel o zuby, oči, nos nebo tváře.

Poté co medvěd zabil 22letého mladíka při sbírání fíků, napsal jeho otec známému britskému lovci Kennethu Andersonovi. Tento odvážný muž měl pověst úspěšného lovce zvířecích lidožroutů. Na výzvu kývl. Svou přípravu však podcenil. Šelmu se mu ani nepodařilo najít, natož střelit. Vrátil se proto do Bangalore.

Lovec Anderson

Další útok se stal o měsíc později poblíž malého města Sakrepatna. Medvěd napadl dva dřevorubce. Jednoho zabil a druhého těžce zranil. Lesní stráž kontaktovala Andersona a požádala ho opět o pomoc. Tentokrát se lovec připravil. Nastudoval si revír, promluvil si s příbuznými obětí a poté se vydal do oblasti, kde měl být zvířecí vrah naposledy spatřen.

Jen několik hodin po příjezdu přiběhl do Andersonovy kajuty muž. Byl vyděšený a jen stěží ze sebe vykoktal, že asi před hodinou byl napaden jeho bratr poblíž medvědího doupěte. Anderson neváhal. Vydal se na šestikilometrový běh, aby muže zachránil. Byl však sám. Místní obyvatelé ho odmítli ze strachu z krvežíznivé šelmy doprovázet. Lovec muže našel. Ležel v kaluži vlastní krve.

Anderson měl neuvěřitelnou smůlu. Nejenže mu medvěd unikl, ale když snášel zraněného skalnatým terénem do údolí, nešťastně došlápl a vymkl si kotník. Muž mu zemřel v náručí a sám lovec strávil týden v místní nemocnici.

Zabiják z Mysore

Jako by medvěd cítil, že má v patách lovce. Mezitím co se Anderson léčil, napadl další dva vesničany. Po návratu na Mysore proto odvážný muž změnil taktiku. Posadil se s výhledem na pole, kde byla šelma naposledy spatřena, a čekal. Asi po šesti hodinách hra skončila. Mědvěd se objevil. Anderson ho oslnil baterkou a jakmile se chlupáč postavil na zadní, lovec ho střelil do hrudi.

„Zabiják z Mysore“, jak se medvědovi začalo říkat, napadl 36 lidí, z nichž 12 utrpělo zranění neslučitelná se životem. Nejméně tři z obětí byly částečně zkonzumovány, což je u tohoto druhu neobvyklé chování. Proč byl tento jedinec tak agresivní, zůstává stále tajemstvím. Někteří předpokládají, že medvěd byl ve skutečnosti medvědice, která viděla, jak lovci zabili její mláďata, a proto se začala mstít.

Další příběh vypráví o tom, že se medvědí samec zamiloval do krásné mladé dívky z nedaleké vesnice. Unesl ji a odnesl do svého doupěte. Jakmile místní lovci dívku našli a vrátili ji domů, medvěd začal vraždit.

Asi nejpravděpodobněji zní varianta o tom, že zvířecí zabijáci začínají útočit na lidi v době, kdy jsou zranění a nemají jinou možnost, jak si sehnat potravu.

