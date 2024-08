Externí autor 3. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Ne každý dokáže zastavit čas a úctyhodně bojovat s přibývajícím věkem a vráskami. Mezi tyto smrtelníky se bohužel řadí i spousta hollywoodských hvězd, které ve snaze vypadat mladě sahají po pomoci plastických chirurgů. Mezi nešťastníky patří i herečka Meg Ryan, která je dnes téměř k nepoznání...

Kráska, kterou filmoví nadšenci mohli obdivovat například ve filmu Jak Harry potkal Sally, herečka Meg Ryan je smutným příkladem toho, jak to dopadá, když člověk zatouží po věčném mládí, ale jeho touha přesáhne soudnost a už ani skalpely zručných chirurgů na toto vzkříšení nestáčí.

Meg Ryan se ve snaze vypadat stále jako Sally rozhodla svěřit do péče doktorů, ale její záměr se tak úplně neshledal s úspěchem. Dnes tato hollywoodská celebrita vypadá poněkud „zmuchlaně“ a ani její herečtí kolegové ji už nepoznávají.

Přemíra botoxu jí nedovolila se usmát

Když se před pár lety konalo setkání kolegů, se kterými si za svou bohatou hereckou kariéru zahrála, panovala dobrá nálada, úsměvy se rozdávaly na všechny strany. Nicméně Meg Ryan měla s tím rozdáváním poněkud problém. Její obličej byl sice hebký a vyhlazený, nicméně přemíra botoxu herečce tak úplně nedovolovala vykouzlit na obličeji cokoliv, co by se podobalo úsměvu.

Meg Ryan přitom v osmdesátých a devadesátých letech patřila mezi špičku toho, co jste v Hollywoodu mohli najít. Její hvězda zářila především v romantických komediích. Během jednoho natáčení potkala dokonce i svého budoucího manžela.

Byl to Dennis Quaid, kdo si získal její srdce. Stalo se to při natáčení filmu Vnitřní vesmír. Vzali se po čtyřech letech, jenomže člověk lásce neporučí, a tak se stalo, že se Meg zamilovala znovu. Protentokrát do Rusella Crowa. S Quaidem se rozvedla, ale u Crowa s veselkou nepochodila. Navíc jí dal potom kopačky.

Oba dva její expartneři si mezitím našli nové ženy a žijí spokojeně dál své životy. To samé se ovšem nedá říct o Meg. Co víc, přestala dostávat role. Možná se jí právě v ten moment v hlavě zrodila myšlenka, že když bude vypadat mladší, role se zase pohrnou. Rozhodla se tedy, že se nechá „vylepšit“.

Tento počin ovšem nebyl úplně tím nejlepším rozhodnutím, pohublá herečka, která držela drastické diety a do toho si nechala extrémně vyhladit obličej vypadala spíše jako vosková figurína, než znovu třicetiletá Meg. A žádný režisér nechce ve filmu ženu, která vypadá jako z vosku. Natož aby byla schopná v obličeji vytvořit jakýkoliv výraz, když s ním může kvůli přemíře botoxu sotva hýbat.

Plastické operace herečka popírá

I přesto, že je očividné, že Meg Ryan na lékařské lůžko ulehla, herečka tato tvrzení popírá. „Upřímně řečeno, těm spekulacím nevěnuji pozornost,“ okomentovala suše tyto narážky mnohých lékařů pro časopis Porter. Tehdy se psal rok 2015 a dnes jsme zase o nějaký ten pátek dál. A Meg Ryan vypadá (bohužel) čím dál tím hůř.

„Pozoruji u ní příliš mnoho změn: Tou nejviditelnější je nějaký druh výplně, případně přenos tuku na její tvář,“ vyjádřil svůj názor pro Hollywood Life Mark Youssef, který je známým americkým chirurgem.

Je otázkou, jak daleko ještě s úpravami Meg Ryan zajde. Je také otázkou, jestli kdyby přestala, se její obličej dá ještě zachránit. Minimálně by to stálo za pokus, protože je na světě spousta krásných žen, které už dávno podle občanky mladé nejsou, ale svým věkem nejsou frustrované a stárnou s grácií. Mezi ty například patří americká modelka českého původu Pavlína Pořízková.

Jak se Meg Ryan změnila se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: blesk.cz, blesk.cz, extra.cz