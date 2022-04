Na ledové Sibiři našli vědci staré vysoce infekční viry. Snaží se je oživit

Elena Velímská

Hrozba lidstvu? Záhadný "mega" virus oživen!

Foto: Shutterstock.com

Poté, co droboučký vnitrobuněčný cizopasník jménem koronavirus způsobil paseku na celém světě, je nejspíš jen hrstka těch, kterým ze slova virus nenaskočí pupínky. Přivádět k životu viry, které spí někde hluboko pod zemí desítky tisíc let, může snad jen šílený vědec, pomyslí si mnozí. Nicméně to není sci-fi, ale realita a poslední vědci probuzený vir je navíc ještě obřích rozměrů a stále vysoce infekční.