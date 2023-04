Megalodon a mosasaurus jsou dva z nejzajímavějších prehistorických tvorů, kteří před miliony let potulovali oceány. Oba byli ve své době vrcholovými predátory a měli obrovskou sílu a velikost. Jak by asi vypadalo, kdyby se tito dva utkali? Podívejte se na děsivou simulaci. Tipnete si na vítěze?

Zatímco megalodon byl obří žralok, který žil přibližně před 23 miliony let, mosasaurus byl plaz, který žil v období pozdní křídy, přibližně před 70 až 66 miliony let. Reálně se tedy setkat nemohli.

Vzhledem k jejich obrovské velikosti a dravé povaze je přirozené, že nás zajímá, co by se stalo, kdyby se tito dva titáni utkali v boji na život a na smrt.

Megalodon versus mosasaurus

Podívejme se na fyzické vlastnosti a schopnosti obou tvorů. Megalodon byl největším žralokem, který kdy existoval. Jeho délka se odhaduje u některých exemplářů až na zhruba 25 metrů a hmotnost přesahuje 60 tun. Jeho mohutné čelisti byly lemované zuby dlouhými až 17 cm, které dokázaly snadno drtit kosti a krunýře. Přitom všem plaval rychlostí až 17 m/s.

Naopak Mosasaurus byl plaz, který mohl dorůstat délky až 15 metrů a váhy až 30 tun. Měl dlouhé, mohutné tělo a silnou, krokodýlí čelist, která byla rovněž vyzbrojena ostrými zuby. Podle článku na serveru Fossilera byl mosasaurus hrozivým predátorem, který pravděpodobně lovil různou kořist, včetně ryb, želv a amonitů. Byl také známý tím, že přepadával velké mořské plazy, jako jsou plesiosauři a ichtyosauři. Naproti tomu megalodon byl dominantním predátorem, který pravděpodobně lovil velryby, tuleně a další velké mořské savce.

Zdroj: Catmando / Shutterstock Megalodon byl masožravým žralokem

Každý tvor má svá pro i proti

Pokud by se tito dva tvorové utkali, je pravděpodobné, že by se bitva odehrála na otevřeném oceánu, kde by oba tvorové měli dostatek prostoru k pohybu a manévrování.

Co se týče fyzické síly a výzbroje, byli oba tvorové dobře vybavení pro nelítostný boj. Čelisti megalodona byly dostatečně silné, aby rozdrtily kosti, a zuby se zoubky mohly mosasaurům způsobit devastující zranění. Mosasaurus byl však velmi obratný tvor, který se mohl útokům megalodona snadno vyhnout a způsobit mu vážná zranění svými ostrými zuby a silným skusem.

Podle článku What If Show by megalodon pravděpodobně převzal iniciativu v boji a použil by své silné čelisti, aby mosasaura poškodil. Mosasaurus by však nebyl pasivním soupeřem a pravděpodobně by využil své rychlosti a mrštnosti, aby se vyhnul megalodonovým útokům. Pro něj coby favorita hovoří i to, že na rozdíl od megalodona má obranné vlastnosti. Mosasurus byl ve své době vrcholovým predátorem, přitom se však mosasauři lovili i navzájem, takže uměli bojovat. Megalodon žádné podobné nepřátele neměl, proto by jej útok protivníka mohl velmi zaskočit…

Vsadíte si na…

Souboj mezi megalodonem a mosasaurem by byl brutální a napínavý a oba tvorové by využili své obrovské síly a dravčích instinktů, aby získali převahu. I když je těžké předvídat výsledek takového souboje, je pravděpodobné, že by oba tvorové utrpěli vážná zranění, přičemž vítězem by se stal ten, kdo by dokázal zasadit nejničivější rány. Podívejte se však na tuto výmluvnou simulaci:

Zdroj: Youtube

Vidíte, že megalodon přesně vnímá pozici mosasaura, který ho kousnul do ploutve. Jinam by se mu to k jeho velikosti asi ani nepodařilo. Jeho ploutev je navíc velmi bolestivá, jelikož je tvořena měkkou tkání. Ten záhy odplouvá, ale zraněný megalodon je i tak rychlejší. Megalodon je vítězem! Ale nevyvázl jen tak a bez poskvrnky. Naopak jej mosasaurus zranil natolik, že by mohl snadno vykrvácet.

Sami vidíte, že souboj megalodona a mosasaura by byl vzrušující a děsivou podívanou, která by ukázala surovou sílu a dravčí instinkty dvou nejstrašnějších tvorů, kteří kdy žili.

Umíte si představit, jak by to vypadalo, kdyby se jeden z nich utkal s člověkem?

