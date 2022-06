Vědci našli největšího predátora všech dob: Prohlédněte si obří pravěké monstrum

Na začátku června tohoto roku byly na skalnatém pobřeží ostrova Isle of Wight nalezeny pozůstatky neznámého dinosaura, který žil asi před 125 miliony lety. Odborníci na základě kostí hřbetu, boků a ocasu odhalili, že tvor byl delší než 10 metrů.

New Spinosaurus paper just got released! Showing how spinosaurids and especially Spinosaurus had denser bones than other dinosaurs.

This extra weight allowed them to be more efficient swimmers!https://t.co/BG2sPEzgxz pic.twitter.com/Zes1YP8Ecw