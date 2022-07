Vědci našli kosti obřího monstra. Megalosaurid byl největším postrachem pravěku

Elena Velímská

Umělecká rekonstrukce „White Rock spinosaurid“ na písčitých plochách

Nedávno objevili angličtí paleontologové další přírůstek do sbírky pravěkých tvorů. Je to zcela nový neznámý druh z rodiny masožravých dinosaurů, který ještě nebyl zařazen a má jen pracovní jméno.

Paleontologova radost

Každý archeologický či paleontologický nález je pro badatele velkou událostí. Ne každý má to štěstí a podaří se mu objevit nový druh, jako tým z University of Southamptonu. Vykopat ze země obří kostru dinosaura trvá mnohdy léta. Další roky trpělivé práce čeká odborníky v laboratořích a specializovaných pracovištích. Jen pro příklad, kosterní ostatky dinosaura Australotitan cooperensis, jednoho z posledních zařazených druhů, byly objeveny v Austrálii ve státě Queensland v roce 2006. Vědci je zkoumaly patnáct let. Teprve potom byl popsán a pojmenován.

Masožravec z ostrova Wight

Podle zprávy, která byla zveřejněna počátkem června 2022, paleontologové vykopali na ostrově Wight u pobřeží na jihu Anglie nesmírně vzácné pozůstatky pravěkého masožravce – obratle, části pánve a kosti ocasu a končetin. Domnívají se, že patří největšímu suchozemskému masožravci, který kdy obýval evropský kontinent. „Jednalo se o obrovské zvíře, jehož délka přesahovala 10 m. Soudě podle některých rozměrů pravděpodobně představuje největšího dravého dinosaura, jaký byl kdy v Evropě nalezen," říká paleontolog Ch. Barker z University of Southampton. Ze stavby obratlů usuzují, že patřil mezi spinosaury a nejspíš žil před 125 miliony let. „Je jen škoda, že ho známe jen z tak malého množství materiálu,“ dodal paleontolog.

Nový spinosaurus?

Spinosauři patří mezi největší predátory pravěku. Lovili ve vodě nebo její blízkosti. Předpokládá se, že jejich potravou byly hlavně ryby a museli být výborní plavci. Barker a jeho tým se domnívají, že tyto fosilie patří novému samostatnému druhu. Zároveň však připouštějí, že to zatím není možné s určitostí potvrdit. Ostatky byly nalezeny v erodované skále, která se zřítila na pláž na jihozápadě ostrova v zátoce Compton Bay. Podle místa nálezu ho předběžně pojmenovali White Rock spinosaurid. Nemá zatím své odborné jméno. Tým věří, že z tenkých řezů kostí, které budou zkoumat, se jim podaří získat více informací o jeho velikosti a době, ze které pocházel. „…doufáme, že se časem objeví další pozůstatky,“ řekl za tým Barker.

