Meghan Markle (43) byla známá už dávno předtím, než si vzala za manžela urozeného prince Harryho (39). Poměrně úspěšná herečka, která zazářila například v seriálu Krvaťáci, se nikdy neměla špatně. Podívejte se na dům, ve kterém žila, když byla ještě svobodou slečnou. Domeček byl skromnost sama...

Meghan Markle se narodila a vyrostla v Los Angeles. Když byla malá, tak se její rodiče rozvedli a ona žila pouze s maminkou, která se živila jako instruktorka jógy. Z otcovy strany má Meghan dva nevlastní sourozence, ale je mezi nimi velký věkový rozdíl. Navíc se nijak často nestýkali a nepojí je žádné vřelé vztahy.

Na otce zanevřela, přivedl ji ale k filmu

To také platí o vztahu s otcem Meghan. Poté, co vyšlo najevo, že spolupracoval z bulvárem v době, kdy to bylo pro Meghan obzvlášť citlivé, naprosto na něj zanevřela. Škrtla ho ze svého života a prakticky se vůbec nestýkají. Na druhou stranu byl to právě její otec, který ji přivedl k filmu. Když byla malá brával ji do práce.

„Deset let jsem chodila po vyučování na natáčení seriálu. Možná to nebylo nejlepší místo, kde by měla malá holčička v katolické uniformě vyrůstat, ale táta mi vždycky řekl – Meg, co kdybys tamhle s něčím pomohla… A mně se to moc líbilo," řekla vévodkyně ze Sussexu v jednom ze starších rozhovorů. Díky své mamince se zase udržuje stále fit.

Meghan Markle si velmi oblíbila jógu. Zhlédla se ve své mamince, která jógu vyučovala. Díky tomu si Meghan udržuje skvělou postavičku a o své tělo se velmi stará. „Jako dítě mě to moc nebavilo, ale máma mi vysvětlila, že tomu musím dát čas, a měla pravdu," řekla s úsměvem Meghan.

Už jednou byla vdaná

Meghan nejdříve uvažovala, že se na dráhu političky, nakonec se rozhodla srdcem a stala se herečkou. „Není větší klišé, než když se chce holka z Los Angeles stát herečkou," řekla. Meghan Markle už byla před Harrym jednou vdaná. Svoji lásku potkala v roce 2004. Jednalo se o producenta, se kterým randila šest let, než následovala divoká svatba.

Svatba se konala na pláži a trvala dlouhé čtyři dny. Jenomže poté přišel pro Meghan zlomový moment v její kariéře. Dostala nabídku do seriálu Krvaťáci a odstěhovala se do Toronta. Vztah na dálku bohužel nefungoval a manželé se v roce 2014 rozvedli. Meghan vždy milovala společnost a ráda se kamarádila se slavnými a vlivnými lidmi.

Ještě před seznámením s princem Harrym v roce 2016 se přátelila například s tenistkou Serenou Williams, Amal Clooney nebo Oprah. Meghan se dvořil také anglický fotbalista Ashley Cole, ale měl pověst sukničkáře. To nebylo nic pro Meghan, která se nakonec rozhodla, že dá přednost princi Harrymu.

O Meghan Markle se málo ví, že je vášnivou milovnicí jídla. V minulosti psala dokonce blog, který věnovala svým oblíbeným jídlům. Mezi její oblíbená jídla patří rybí tacos, kapustové chipsy nebo mořské plody. Když ji její milovaný princ Harry požádal o ruku, uvařila tehdy své velmi oblíbené jídlo pečené kuře.

Útulný domeček snů

Během natáčení zmíněného seriálu Kravaťáci Megan bydlela v útulném domečku se třemi ložnicemi a dvěma koupelnami v kanadském Torontu, který měla v pronájmu. Poté, co se odstěhovala do Velké Británie za svojí láskou, koupil ho současný majitel za 1,6 milionů dolarů a domeček zrekonstruoval.

Stále je jeho součástí nádherná kuchyň, ve které Meghan předváděla své kulinářské dovednosti. Nezmizela ani klidná zahrada, kde vévodkyně kdysi pořádala oblíbené letní grilovačky pro své přátelé. Jako milovnice zvířat vytvořila prostor pro své psy Bogarta a Guye. Ti měli vedle domku své hřiště.

Toto místo miloval i samotný princ Harry, který byl z návštěvy u Meghan doma naprosto uchvácený. „Meg byla nadšená, že mi může ukázat svůj život, své psy, svůj malý domeček, který zbožňovala...," zavzpomínal ve svých kontroverzních memoárech Náhradník. Vy se do galerie můžete podívat, jak to u Meghan Markle doma vypadalo.

