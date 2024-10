Externí autor 7. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Dnes zná Meghan Markle celý svět, a to nejen díky seriálu Kravaťáci. Známá je především proto, že se do ní zamiloval princ Harry a společně se pak stali „vyvrhely” britské královské rodiny. Co možná ale o Meghan Markle nevíte, že než dospěla v krásnou labuť, byla ošklivé káčátko. Podívejte!

Meghan svou popularitu díky královské rodině dokázala náležitě využít, a tak si založila i vlastní podcast na streamovací platformě Spotify, který se jmenuje Archetypes.

Tam si někdejší vévodkyně zve různé hosty, v jednom díle si povídala se svou kolegyní z herecké branže Mindy Kaling, která je známá pro své role v komediích 40 let panic, Debbie a její parťačky a v neposlední řadě také ze seriálu Kancl.

Aby nemusela být se spolužáky, našla si hromadu kroužků

Namísto aby se ale rozpovídala Mindy o nějakém svém tématu, slova se chopila manželka prince Harryho. V podcastu začala vyprávět o svém dětství, které nebylo nikterak pěkné. Protože dle svých slov nebyla pěkná ani samotná vévodkyně.

Meghan popsala, že v dospívání měla husté černé kudrnaté vlasy a velkou mezeru mezi předními zuby. Dokonce to došlo až do toho bodu, že aby nemusela přemýšlet nad tím, s kým bude sedět na obědě, našla si spoustu koníčků, aby na samotný oběd ani neměla čas.

„Nikdy jsem neměla s kým sedět u oběda. Vždy jsem byla tak trochu samotářka a velmi stydlivá, nevěděla jsem, kam patřím," pokračovala. „Pomyslela jsem si, dobře, tak budu prezidentem multikulturního klubu a budu prezidentem druhé třídy a prezidentem támhletoho francouzského klubu... Díky tomu jsem měla schůzky v době oběda... Nemusela jsem se starat o to, s kým budu sedět nebo co budu dělat, protože jsem byla vždycky zaneprázdněná,“ prozradila vévodkyně ze Sussexu.

Meghan Markle jako malá chodila do školy v Hollywood Schoolhouse a do dívčí katolické školy v Los Angeles. Ani na jedné ovšem nezapadla a stala se z ní samotářka. Podle svých slov se tak alespoň rozhodla stát se „tou chytrou”.

Mazaná liška Meghan Markle

Chytrý se do angličtiny překládá také jako „smart”, což může znamenat chytrý také ve smyslu „mazaný” nebo že „na to jdete chytře”. Pokud nějaké přídavné jméno sedí na Meghan Markle, je to „smart”. Tahle dáma rozhodně ví, co dělá a případně jak s věcmi naložit.

Co na tom, že jí nenávidí půlka světa. Ta druhá ji miluje, tak se rozhodla soustředit na to. Ze skandálu, který se svým manželem princem Harrym způsobili, když se rozhodli oficiálně se vzdát královských povinností se rozhodla udělat přednost. Postavila se do role oběti a neváhala použít ani ty nejostřejší náboje – rasovou diskriminaci.

Z ošklivého káčátka krásnou labutí

Ať už se řadíte do fanouškovské základny Meghan Markle nebo do té, která ji má za plačku, jedno se zkrátka musí nechat. Chytrá nepochybně je a krásná taky. Když se totiž podíváte na fotografie, kdy byla malá holčička, musíte uznat, že z ošklivého káčátka skutečně vyrostla přenádherná labuť.

Fotografie malé Meghan Marle najdete v galerii.

Zdroje: cs.entretenimiento.news, 1pluska.sk