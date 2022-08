Jaderný fyzik předpověděl nejsilnější zemětřesení v historii. Zatím nepřišlo

Zemětřesení by od sebe mohlo oddělit kontinenty

Zemětřesení patří k běžným přírodním katastrofám, jejichž dosah pak určuje jejich síla. Podle předpovědi známého vědce doktora Keshe hrozilo před čtyřmi lety zejména Asiatům a Američanům bezprostřední nebezpečí v podobě mega zemětřesení, které mohlo zabít 4 miliony lidí. Jeho následkem dokonce mělo dojít k rozdělení amerického kontinentu. O co se jedná? A hrozí nám podobná katastrofa?

Počet přírodních katastrof zaznamenal v poslední době nárůst. Zemětřesení často postihují různé části světa, naše generace byla také svědkem tsunami, cyklonů a povodní, které způsobily obrovské ztráty.

Kdo je doktor Keshe?

Jaderný inženýr íránského původu, doktor Mehran Tavakoli Keshe v roce 2017 předpověděl, že Zemi hrozí nejhorší zemětřesení v dějinách lidstva.

Dr. Mehran Keshe je jaderný vědec narozený v Íránu, který vystudoval jaderné inženýrství na Londýnské univerzitě. Vede nadaci s názvem Keshe Foundation, což je nezisková organizace se sídlem v Nizozemsku a stálou základnou v Belgii.

Podle jeho slov by cílem megazemětřesení, jež začnou sérií menších zemětřesení o síle 6 až 8,3 stupně Richterovy stupnice, byly Amerika a Asie. V případě Ameriky pak Kesh dokonce hovořil o oddělení Severní Ameriky od Jižní a obrovské tsunami mělo zasáhnout kromě Ameriky i Asii a připravit o život 40 milionů lidí. Tato informace zveřejněná před 5 lety podnítila v Americe vlnu příprav i nouzový program Great Shake Out.

Hrozí obdobná katastrofa ještě v budoucnu?

Hrozba doktora Keshe

V době Keshovy předpovědi postihla Ameriku řada zemětřesení, jež měla být začátkem podle jeho slov „megazemětřesení“, které mělo přijít nejpozději do podzimu roku 2018. Přestože se tak nestalo, tato hrozná spoušť zde jistě i v budoucnu je.

Obrovská katastrofa by nejprve zasáhla Čínu, kde by vzniklo velké tsunami, jež by se přivalilo na Kalifornii. Poté by mělo přijít další zemětřesení v řadě, jehož následkem by se oddělily severoamerický a jihoamerický kontinent.

"Je tak velké, že oddělí dva kontinenty. Zemětřesení v Japonsku vše odstartuje, ale jsou tu další dva pomyslné kolíky, které se ještě uvolní. Bude to řetězová reakce,“ předpověděl Keshe. Série pohybů se podle něj odehraje současně na různých deskách a kontinenty se do sebe zaklesnou. "V severní Číně dojde v příštích měsících k řadě sérií zemětřesení. Japonsko a Čína budou mít stejně velké ztráty a obrovské ztráty budou i v Karibiku."

Podobné procesy, při nichž se kontinentální desky posunou, jsou v historii Země běžné.

Dopady megazemětřesení

Pokud by k takové obrovské události došlo, přírodní katastrofu by následovalo zhroucení světové ekonomiky. Řetězová reakce se sice nestala v době, kdy ji vědec předpověděl, podle něj i jiných je ale podobný vývoj nevyhnutelný.

I proto, že si Amerika uvědomuje hrozbu jeho slov, miliony lidí v Americe a Kanadě se před pěti lety účastnily akce "Velké zemětřesení", což byl jakýsi výcvik, jak se v případě katastrofy chovat.

Předpokládejme, že se k podobné katastrofě skutečně schyluje. Pokud by platila Keshova slova, výchozím bodem slabosti by byl jihoamerický kontinent. Tam by došlo k sérii zemětřesení o síle 10 až 16 a na jednom místě dokonce 20 až 24 stupňů Richterovy stupnice. Na západním pobřeží Severní a Jižní Ameriky by zahynulo až 20 milionů lidí. Nejvíce postiženou oblastí by byla Amerika na jižní polokouli, která by se oddělila od severu.

Protože Keshovo video bylo již ze sítí staženo, podívejte se na nejsilnější zemětřesení ve světě:

Nárůst počtu přírodních katastrof v proroctvích

Pravdou je, že přírodní katastrofy jsou pro dobu, v níž žijeme, předpovězeny i takovými proroky, jako byli Nostradamus, Baba Vanga a další současní uznávaní věštci. Zemětřesení a silná tsunami, výbuchy sopek, povodně. To vše nás čeká. I proto je velmi pravděpodobné, že Keshova slova dojdou naplnění, i když o několik let později.

