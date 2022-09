Muž zveřejnil důkaz, že našel 500 milionů let starý otisk boty. Vědci se hádají

Natálie Borůvková

Otisky nohou.

Foto: Aleksandr Ozerov / Shutterstock

Pokud jste o něm ještě neslyšeli, "Meister print" je zkamenělý otisk sandálů, který v roce 1968 objevil muž jménem William J. Meister. Právě ten zveřejnil důkazy, že našel 500 milionů let starý otisk boty. Vědci jsou ale zmateni.

Fascinující nebyl jen otisk sandálu, ale spíše to, co se nacházelo uvnitř něj. Právě to totiž historiky ohromilo.

Pravostranný otisk sandálu obsahoval trilobita, který ale údajně vyhynul 500 milionů let předtím, než se po povrchu Země procházel člověk.

Kolem Meisterova nálezu je rozhodně trochu kontroverze, takže je těžké přesně určit, co z toho je fakt a co fikce, když vezmeme v potaz celý příběh.

Meister sice skutečně objevil zkamenělý otisk boty s trilobitem, když byl na sběru kamení poblíž Delty v Utahu. Co ale vyvovalo mezi historiky zmíněné dohady, je přesné stáří zkameněliny.

Vědci jsou zmateni

Mnozí z vědců tvrdí, že časový rámec 500 milionů let je trochu přehnaný.

Když Meister zkamenělinu objevil, potvrdil její pravost Dr. Hellmut Doelling z Utah Geological Survey. Dr. Doelling však také řekl, že by Meisterův nález nutně nenazval otiskem lidského sandálu, ale potvrdil pravost trilobita, který v ní uvízl.

"Kolem 20. července 1968 navštívil lokalitu "povodňový" geolog Dr. Clifford Burdick. Rychle se zaměřil na otisk dlouhý přibližně 15 cm, o kterém prohlásil, že pochází z dítěte v mokasínech, protože prsty byly sotva viditelné. Dále poznamenal, že obuv musela být nová, protože prsty byly rozpláclé, jako by byly teprve nedávno ohraničené."

Vědci tak stále bádají, co nalezený otisk vlastně znamená. Zdali je otisk sandálů Williama J. Meistera důkazem, že cestování v čase existuje a lidstvo tak obývalo naši planetu o stovky milionů let dříve, než se v současnosti předpokládá nebo zda ho vytvořili mimozemšťané, kteří tu koexistovali spolu s dinosaury?

Všechno to rozhodně vyvolává zajímavé otázky ohledně pravosti Meisterova nálezu, stejně jako nálezy Dr. Doellinga.

S jistotou můžeme říci jen to, že trilobit je pravý, ale sandál může nakonec být jen skalní útvar, který se náhodou vytvořil ve tvaru sandálu. Rozhodně není pravděpodobné, že by se člověk pohyboval po Zemi ve stejné době jako trilobit, protože to by změnilo téměř vše, co dodnes víme o časovém rámci evoluce člověka.

