V Kambodži vytáhli rybáři z řeky obřího tvora. Vědci vůbec netušili, že existuje

Obří rejnok.

Foto: Profimedia.cz

Je dlouhý jako krokodýl a váží skoro stejně jako lední medvěd. Vzácný obří rejnok byl odchycen v řece Mekong v Kambodži v jihovýchodní Asii. Pyšní se titulem největší sladkovodní paryba světa.

Obří sladkovodní rejnoci z čeledi Dasyatidae byli poprvé identifikováni holandským ichtyologem Pieterem Bleekerem v roce 1852. Poté, jako by se po nich slehla hladina. Na více než století byli zapomenuti, aby byli v roce 1990 popsáni jako nově objevený druh. Až o osmnáct let pozdeji přišli vědci na to, že se jedná o stejné živočichy.

Důvod těchto zmatků je jednoduchý. Urogymnus polylepis jsou jako duchové. Obývají bahnité dno v hloubce až 90 metrů. Svět nad hladinou pozorují nenápadně. Jelikož nejsou loveni k jídlu, jsou zřídkakdy cílem rybářů. Pokud se nešťastnou náhodou chytnou do sítí, jsou schopni svést zuřivý boj o přežití. Existují zprávy, kdy za sebou několik hodin táhli menší rybářské lodě, nebo je i s posádkou převrátily.

Mekong a rejnoci

Jsou zároveň velice citliví na znečištěné životní prostředí. „Studie naznačují, že populace velkých paryb klesla za posledních 40 let o 90 %. Nález tohoto obra je proto více než vzácný," říká docent výzkumu na Nevadské univerzitě v Renu Zeb Hogan.

Rejnoka o délce více než 4 metry, vážícího neuvěřitelných 299,8 kilogramů, odchytil místní rybář spolupracující s výzkumníky z ochranářské organizace Wonders of Mekong studující ekosystém řeky Mekong. „Zaměřili jsme se na oblast řeky s hlubokými jezírky a nádherně čistou vodou, kde jsme za poslední dva měsíce lapili, prozkoumali a vypustili tři samice," vysvětluje ředitel projektu Hogan.

Podle vědce je tento úsek pravděpodobně posledním útočištěm obřích druhů paryb a slouží jako rejnocí školka, kde samice chodí rodit a vychovávat mláďata. Odchycený jedinec byl vybaven akustickým vysílačem. Ten by měl pomoci zjistit migrační potřeby tvorů a podle nich zredukovat plánované výstavby podél břehů řeky.

Vzácní rejnoci z Mekongu

„Poprvé budeme mít v ruce informace o těchto prastarých rybách, které se během milionů let téměř nezměnily a nyní jsou bohužel zapsány na Červeném seznamu IUCN," těší se Zeb Hogan.

Wonders of Mekong platí rybářům za to, aby jim podávali informace o výskytu rejnoků v řece a nelovili je. I přesto, že jsou chráněni, objevily se ilegální skupiny, jež tvory odchytávají a prodávají jako atrakci do Thajska.

