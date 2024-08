Externí autor 22. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Americko-australský herec Mel Gibson (68) je považovaný za jednoho z nejlepších herců vůbec. Jeho pověst mu kazí všemožné kontroverze a dlouholeté problémy s alkoholem. Hvězda akčních filmů v posledních letech rapidně sešla a svým vzhledem začíná připomínat bezdomovce.

Mel Gibson se dokázal vypracovat na nejuznávanějšího a nejobsazovanějšího herce Hollywoodu. Za megafilm Statečné srdce z roku 1995 získal Oscara i Zlatý Glób za nejlepší režii. Exceloval ale také v dalších filmech jako Umučení Krista, Mad Max nebo Smrtonosná zbraň. Za naprostý herecký vrchol v jeho kariéře můžeme s naprostým klidem označit 90. léta. V té době byl Mel skutečnou megastar a ležel mu u nohou celý svět.

Problémy s alkoholem

Na začátku milénia se mu stále dařilo, ale začal se ozývat démon alkohol, se kterým herec zápolil prakticky celý život. Začal pít už jako náctiletý ve třinácti letech a poprvé alkoholu propadl v 80. letech. Dle jeho slov se jedná o neřest v jeho rodině, která se bohužel dědí.

V roce 2006 nastoupil do protialkoholní léčebny poté, co byl zadržen v Malibu za řízení v opilosti a pokřikování antisemitských hesel. „Můj život je ztracený,“ měl podle zahraničního webu TMZ.com prohlásil herec, který svého neurvalého chování litoval.

Poté, co vystřízlivěl, se omluvil ještě jednou. „Po požití alkoholu jsem udělal řadu věcí, které byly velmi špatné a za které se stydím. Řídil jsem auto, když jsem neměl, a zastavili mě šerifové okresu LA. Zatýkací důstojník dělal svoji práci a jsem rád, že jsem byl zatčen dřív, než jsem způsobil zranění jiné osobě. Když jsem byl zatčen, choval jsem se jako člověk, který se zcela vymkl kontrole a řekl jsem věci, které nepovažuji za pravdivé a které jsou opovrženíhodné, hluboce se stydím za vše, co jsem řekl,“ kál se.

Kontroverze

Řízení pod vlivem a nevhodné chování není to jediné, s čím měl uznávaný herec problémy. Mel měl několikrát homofobní řeči, za které sklidil ohromnou kritiku. V roce 1991 řekl v rozhovoru pro El Pais naprosto šokující tvrzení. „S mým vzhledem si nikdo nemůže myslet, že jsem gay. Takovému matení okolí nepodléhám. Ostatně vypadám jako homosexuál? Mluvím jak oni? Chodím jako oni? Strkají si to do zadku. Ten je ale jenom pro s*aní,“ řekl.

Během zatýkání v roce 2006 v Malibu měl na policistu nevhodné poznámky ohledně Židů. „Zas*aní Židé. Židé jsou zodpovědní za všechny války na světě. Jste Žid,“ ptal se nevybíravě policisty. Tím ale výčet jeho průšvihů ani zdaleka nekončí.

Ublížení na zdraví

Před více než deseti lety se dal dohromady s ruskou pianistkou Oksanou Grigorievu, se kterou měl dceru Lucii. Ta se narodila v roce 2009. Pianistka v roce 2011 ho ale obvinila z domácího násilí a Mel nijak toto nařčení nerozporoval. Oksana tvrdila, že ji měl v roce 2010 během hádky uhodit a herec dostal zákaz přibližování se.

Od soudu následně odešel s tříletou podmínkou, roční terapií, která byla zaměřená na kontrolování vzteku a pokutou cca 10 tisíc korun. O pár měsíců později souhlasil s tím, že zaplatí odškodnění v řádech milionů dolarů a slíbil, že jim bude platit bydlení, dokud dcera nedovrší osmnácti let.

Z fešáka bezdomovcem

Mel Gibson byl miláček milionů žen po celém světě. Elegán s hereckým talentem a pohlednou tváří. To je nyní už bohužel minulostí. Poměrně nedávno se podle Daily Mail objevil na pláži v Malibu a měl na sobě kraťasy, bílou košili a působil neudržovaným dojmem.

Jeho současná partnerka se jmenuje Rosalind Ross a mají spolu sedmiletého syna Larse. Pravdou ale je, že jeho pověst elegantního fešáka je nenávratně pryč. Herce evidentně dohnaly jeho letité problémy s alkoholem a začíná svým vzhledem připomínat bezdomovce. Z kdysi upraveného herce se stal hastroš, který budí u kolemjdoucích jen opovržení.

