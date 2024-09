Externí autor 29. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečka Aňa Geislerová o svém soukromí příliš nemluví, i přesto se ale čas od času dostanou na povrch informace, které by možná raději nesdílela. Jako třeba ta o jejím vztahu s podnikatelem Martinem Shenarem, který prožila během svého manželství s režisérem Zdeňkem Janáčkem.

V roce 2005 se herečka Aňa Geislerová provdala za divadelního režiséra Zdeňka Janáčka. Narodily se jim dvě děti, Bruno a Stella. Přestože jejich manželství působilo stabilně, i na něj ale dopadla velmi těžká krize.

Umělkyně se totiž seznámila s velmi movitým podnikatelem Martinem Shenarem. Ten nejprve vydával lifestylové časopisy, poté začal podnikat v solárním byznysu.

Že mezi nimi něco je, Aňa Geislerová oficiálně nikdy nepotvrdila, ale také nevyvrátila. V kuloárech se ovšem povídalo, že je to s jejím manželstvím nahnuté a velmi pravděpodobně dojde k rozvodu.

close info Profimedia zoom_in S Martinem Shenarem se Aňa Geislerová ukázala i na veřejnosti, přestože vztah nikdy nepotvrdila.

Následovat měla etapa, kdy se herečka k milenci střídavě stěhovala a opět ho opouštěla, až se s ním nakonec rozešla definitivně a vrátila se domů k dětem a manželovi. Pikantní na tom je, že v tu dobu byla potřetí těhotná.

Kdo je skutečně otcem syna Maxe, nikdy neprozradila. Je ale velmi pravděpodobné, že právě zmíněný Martin Shenar, jak ostatně vyplyne z jeho vlastních vyjádření níže.

I přes to, že se opět navrátila ke svému oficiálnímu partnerovi, ale byla Aňa i nadále se Shenarem v kontaktu. Podle zjištění deníku Blesk nejspíš několik let fungovala v jakémsi milostném trojúhelníku, o čemž všichni zúčastnění museli dobře vědět.

Rozkmotřili se kvůli výchově dítěte

Martin Shenar totiž měl financovat poměrně nákladnou rekonstrukci domu v Dobřichovicích, kde Geislerová s Janáčkem a dětmi žije. To je také pokládáno za důkaz, že je Max skutečně synem hereččina milence, protože si lze jen těžko představit, proč by byl jinak ochotný investovat do rekonstrukce nemalé prostředky.

Později se ale mezi Aňou Geislerovou a Martinem Shenarem cosi pokazilo a od té doby si ti dva nemohou přijít na jméno. Má se za to, že se neshodli na opatrovnictví společného syna.

Této teorii nahrává také rozhovor, který podnikatel poskytl webu Expres.cz. V něm tvrdí, že se s umělkyní o syna vlekle soudil a vyjádřil také svou domněnku, že se mu herečka skrze potomka za cosi mstí. Spor se měl týkat toho, že si otec chlapce přál střídavou péči, zatímco matka nikoliv. Předmětem dohadů prý byla také výše výživného.

Martin Shenar si pustil pusu na špacír

„Rok a půl trvající soud o našeho syna vnímám jako výraz absolutní sebestřednosti Ani a její msty za náš rozchod,” uvedl pro Expres.cz Martin Shenar.

Přestože soudy se opravdu dlouhou dobu vlekly, nakonec dostal Martin Shenar za pravdu. „Odvolací soud potvrdil rozhodnutí obvodního soudu. Dokonce snížil výživné, které jsem měl Aně platit, na polovinu a určil místo toho spořicí účet pro syna. Mám vzkaz pro všechny táty, kteří mají rádi svoje děti a chtějí se o ně starat: Není to pravda, nebojte se, ta doba je pryč. Stačí mít rozumnou neagresivní advokátku, jako jsem měl já,” řekl spokojeně.

Jeho vztah s Geislerovou tím ovšem pochopitelně velice utrpěl. Martin Shenar to ale pokládá za problém a doufá, že existuje šance, že by se po čase vše mohlo obrátit k lepšímu.

„Náš vztah se týká jen syna. O jeho zájmech a potřebách stále komunikujeme konstruktivně, i když jen textovkami. Téměř denně si posíláme jeho fotky. Doufám, že až opadnou emoce ze soudu, sejdeme se na nějaké terapii, abychom náš vztah zlepšili. Mám dojem, že to potřebujeme, soud o dítě byl pro náš vztah destruktivní. Já Aně nyní nevěřím a to je matoucí pocit, když spolu máme syna, kterého oba velmi milujeme,” uzavřel movitý podnikatel, který se jinak veřejně ke svému soukromí prakticky nevyjadřuje.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Jak jste spokojeni s tímto článkem? Budeme vděční za vaši upřímnou zpětnou vazbu. Předáme vaše hodnocení redaktorovi, aby se mohl nadále zlepšovat. Hlasovalo: 0