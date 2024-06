Externí autor 15. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Melanie Griffith odmítá stárnout. V touze po věčné mladistvém vzhledu podstoupila už řadu estetických zákroků, ovšem ne všechny se vydařily. Někdy je zkrátka lepší se s přibývajícími léty i vráskami smířit a člověk, když bude spokojený, bude vypadat rozhodně lépe než pod palbou botoxových injekcí.

Stejného názoru byl i její někdejší manžel, španělský herec Antonio Banderas. „Řekl jsem jí, že ji chci vidět stárnout a zestárnout s ní. Miluju ji takovou, jaká je,“ svěřil se v jednom z rozhovorů Zorro mstitel. Možná i hereččina přílišná touha po věčném mládí přispěla k rozpadu jejich manželství.

„Život, který jsem měl s Melanií, byl krásný. Během 20 společných let jsme se velmi snažili a zažili krásné chvilky, které nikdy nezapomeneme,“ uvedl na konto jejich dlouhého vztahu idol dívek i žen. Dodal, že dobu, kterou spolu strávili jako partneři, odmítají oba dva pohřbít. Jejich manželství oficiálně skončilo v roce 2015. Mají spolu dceru Stellu.

Byl na ni žalostný pohled, krása zmizela

Co ovšem neskončilo byla Melaniina touha po tváři bez vrásek. Co na tom, že už několik let zpátky obdržela varování, když v roce 2009 dostala rakovinu kůže. Do toho se přidala závislost na lécích a alkoholu a na někdejší hollywoodskou krásku byl žalostný pohled. Už před deseti lety za sebou měla několikeré pobyty v odvykací léčebně. A když se tyto démoni nechají „utržení ze řetězu“ až příliš dlouho, ani skalpel vašemu tělu už nepomůže.

Minulý rok navíc média spekulovala, zda se herečce rakovina znovu nevrátila. Svět totiž obletěly snímky, kde Griffith není fit. Nicméně následně přišel deník DailyMail s tvrzením, že herečka jen navštítvila kosmetický salon, kde se aplikuje metoda dermabaze, tedy zákrok, kdy vám obrousí starou kůži a namísto ní se vytvoří nová, svěží a váš obličej bude hladký jako dětský zadek.

Spekulovalo se o návratu rakoviny

To s sebou ovšem nese jisté vedlejší účinky, jako jsou modřiny a různé stroupky. A přesně to se Melanii nevyhnulo. Ať už ale herečka vypadala jakkoliv, všem se ulevilo, že se jí rakovina nevrátila. To se totiž v minulosti už stalo, po roce 2009 se ohlásila znovu, o osm let později. Tehdy jí lékaři museli odoperovat nádor z nosu.

Samotná Melanie pak připustila, že byla v této honbě za krásou až příliš slepá a unáhlená. „Využívala jsem plastickou chirurgii dvě dekády. Lituji, že jsem podlehla kouzlu plastických operací,” nechala se slyšet. Bohužel ale už pozdě. Její obličej je už napořád znetvořen a, opět bohužel, se tak řadí k dalším celebritám, které v touze po mladistvém vzhledu udělaly několik přešlapů, které už nejde vrátit zpět.

Odstrašujícím případem, jak může skončit nepovedený estetický zákrok nebo když člověk neví, kdy přestat, jsou například modelka Linda Evangelista, která dokonce nazvala svůj obličej „zohyzděným“, Tara Reid, která už vůbec nevypadá jako Tara Reid nebo Goldie Hawn.

