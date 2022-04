Jaký byl život středověkého člověka: Nepohodlný, ale přesto šťastnější než náš

Ve středověku čas plynul pomaleji.

Foto: Profimedia.CZ

Máme ústřední topení, elektřinu, vyspělou zdravotní péči i jahodovou zmrzlinu. Můžeme si zvolit školu, povolání i vhodného partnera či partnerku pro život. Lidstvo jako by došlo do bodu, kdy už má všechno, co kdy chtělo. Přesto západní svět hromadně polyká antidepresiva a dveře psychologických poraden se netrhnou. Co děláme špatně a proč naši předkové ve středověku přežili i bez psychologů?