Upíří proces: Mercy Brownovou obvinili ze smrtící epidemie a spálili její srdce

Že by mladá dívka dokázala na své nejbližší snést zničující kletbu tuberkulózy? To si mysleli sousedi a jejich názor utvrzovalo každé další úmrtí v rodině. Mercy Brownová sice nemoci také podlehla, ale tuberkulóza řádila dál. Verdikt zněl jasně: je to upírka a musí být zničena.