Když fotograf pořizoval tento snímek, nejspíš netušil, že z této milé slečny vyroste hollywoodská hvězda. Je až neuvěřitelné, že téhle milé slečně je letos pětasedmdesát let. Nutno dodat, že na ně vůbec nevypadá. Nemůžete ji nepoznat.

S manželem, se kterým ale žije v současnosti odděleně, má tři dcery a syna a je i pětinásobnou babičkou. Patří k nejslavnějším herečkám světa, což dokázala třemi Oscary a neuvěřitelnými jednadvaceti nominacemi. Přitom nikdy nepředpokládala, že bude hrát takhle dlouho.

Pro WSJ Magazine v roce 2016 řekla: „Když mi bylo kolem čtyřicítky, myslela jsem si, že každý můj další film je ten poslední. Vlastně to tak měly všechny ženy v té době. Do čtyřiceti a konec.“

Podvod se jménem

Jméno pro ni vymyslel otec. Nejspíš se mu nelíbilo, jak ji pojmenovala její matka, ale aby si svou manželku nerozházel, jde o jakousi zkrácenou verzi původních jmen. Mimochodem, tatík pracoval ve farmacii a máti byla umělecká redaktorka. Po nich tedy naše milá neznámá herecké geny nejspíš nezdědila, ale možná v tom měl prsty třeba některý z jejích předků, kteří pocházeli z Evropy a a patřili mezi první, kteří se usadili na Rhode Islandu.

Příbuzná zakladatele Pensylvánie

Do její široké rodiny patří například William Penn, zakladatel Pensylvánie a podle záznamů její předci patřili mezi první kupce půdy v tomto státě.

Když naše neznámá začala ve dvanácti letech chodit na hodiny operního zpěvu, vydrželo jí to čtyři roky. Později přiznala, že zpívala něco, co necítila a nerozuměla tomu. Tohle byla jedna z jejích důležitých životních lekcí. Nedělat to, co jí nic neříká.

Nesnadná cesta na jeviště

Na střední škole se sice objevila v několika hrách tamního divadelního souboru, ale vlastně ji to moc nebavilo. Situace se změnila na vysoké, kde jí jeden z profesorů vysekl poklonu za hlavní roli v poměrně náročné hře. Od té chvíle bylo rozhodnuto a že správně potvrdila i úspěšným zakončením magisterského studia na Yaleské univerzitě v oboru drama. Herečka je známá svou schopností napodobit jakýkoli přízvuk. Jednou v Belfastu se jí novináři zeptali, jak to dokáže. Ona jim s dokonalým belfastským přízvukem odpověděla: „Poslouchám.“

Nejenom herecké schopnosti

V roce 2014 založila dvě stipendia na University of Massachusetts a o rok později pak scénáristickou laboratoř pro spisovatelky nad 40 let, kterou řídí společnost New York Women in Film & Television.

Stárne s grácií

To se o ní dá říct ne na sto, ale na tisíc procent. K tomuto tématu, kterého se bojí snad všechny herečky, pro Today řekla: „Dobrá věc na stárnutí je, že když vás skutečně obsadí, je to často něco zajímavého. Stárnutí musíte umět přijmout. Život je vzácný, a když přijdete o řadu lidí, uvědomíte si, že každý den je dar.“

Pro Vanity Fair pak k tomuto tématu dodala: „Jak před vámi začíná být méně času, chcete být přesně tím, kým jste, což se nejspíš nebude líbit těm druhým.“

Tak co, poznali jste?

Jestli ne, napovíme, obávaná a chladná Miranda z filmu Ďábel nosí Pradu. To nebyl ovšem jediný ikonický film Meryl Streepové, vlastním jménem Mary Louise. Filmoví fajnšmekři si určitě vzpomenou na Madisonské mosty, Mamma Mia! nebo Železnou lady. Pravdou je, že ať už se Meryl objeví v jakémkoli filmu, diváci vždy mohou počítat se zárukou kvalitního zážitku.

