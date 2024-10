Externí autor 11. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Tahle holka s natočenými vlasy a roztomilým úsměvem se stala jednou z nejuznávanějších hereček všech dob. Zkuste si k téhle patnáctileté slečně přiřadit jméno. Možná budete překvapeni. Jdeme na to, tady je naše nápověda!

Když se řekne hollywoodská legenda, vybaví se vám zralá dáma s elegantním účesem a noblesním vystupováním. Ale i tato ikona byla kdysi mladou dívkou s velkými sny. Fotografie ze středoškolské ročenky odhaluje, jak vypadala, když jí bylo pouhých 15 let. Připravte se na cestu časem a zkuste uhodnout, o kterou slavnou herečku se jedná!

Obyčejná dívka

Narodila se v roce 1949 v New Jersey do středostavovské rodiny. Už od dětství projevovala zájem o umění a divadlo. „Vždycky jsem milovala převleky a hraní různých postav,“ vzpomíná herečka na své začátky. „Jenže moje maminka mi často říkala, že mám příliš bujnou fantazii.“ Kdo by tehdy tušil, že se z ní stane jedna z nejvýznamnějších osobností filmového průmyslu?

Školní léta plná překvapení

Hrdinka naší hádanky nebyla vždy tou sebevědomou osobností, kterou známe dnes. Během středoškolských let, ze kterých pochází naše fotka, se však aktivně zapojovala do školních divadelních představení. „Byla jsem v každém muzikálu, který naše škola pořádala,“ vzpomíná s úsměvem. „Dokonce i když jsem nebyla obsazena do hlavní role, vždycky jsem našla způsob, jak se zapojit – třeba jako členka sboru nebo pomocnice v zákulisí.“

Cesta ke slávě nebyla snadná

I přes svůj nesporný talent musela tvrdě pracovat, aby se prosadila. „Nikdy jsem nepočítala s tím, že to bude jednoduché,“ říká. „Ale věděla jsem, že pokud to nevzdám, jednou se mi to podaří.“ Dnes má na svém kontě desítky filmových rolí a bezpočet ocenění. Její jméno je synonymem pro herecké mistrovství a všestrannost.

Její první drobná filmová role v dramatu Julie (1977) ji vynesla mezi smetánku. „Byl to šok. Najednou jsem se ocitla v úplně jiném světě. Ten hollywoodský byl tak odlišný od divadelního, na které jsem byla zvyklá.“ Jejím druhým výrazným snímkem byl Lovec jelenů (1978), za něj získala první nominaci na Oscara. Následující rok tuto cenu získala za film Kramerová vs. Kramer, kde hrála po boku Dustina Hoffmana. Druhý Oscar jí byl udělen v roce 1982 za hlavní roli ve filmu Sophiina volba.

Skromnost především

V devadesátých letech ztvárnila velké množství rozmanitých rolí, například psychicky labilní herečku béčkových filmů v Pohlednici z Hollywoodu. Tady hrála spolu s Dennisem Quaidem a Shirley MacLaine. Spolu s Goldie Hawnovou a Brucem Willisem si zase vyzkoušela roli ve filmu Smrt jí sluší. Mezi její další filmy z této doby patří Dům duchů, Divoká řeka, Madisonské mosty (nominace na Oscara), Marvinův pokoj nebo Hudba mého srdce.

Její skromnost a pracovitost jsou inspirací pro mnoho začínajících herců. „Talent je důležitý, ale bez tvrdé práce to nestačí,“ radí mladým kolegům.

Mezi kariérou a rodinou

Jako mnoho úspěšných žen, i tajemná herečka musela řešit rovnováhu mezi kariérou a rodinou.„Na obou stranách se něčeho vzdáváme a myslím, že ženy to chápou a vědí, jaká je jejich role,“ svěřila se v jednom z rozhovorů s tím že muži to mají mnohem lehčí. Dnes je matkou čtyř dětí a její manželství se sochařem Donem Gummerem vydrželo desítky let – až do loňska, kdy se rozhodli rozejít. „Prvním předpokladem úspěšného vztahu je skvělý manžel,“ říká dnes už s úsměvem. „Toho jsem našla před mnoha lety a měla v tomto směru štěstí. A pak musíte mít hodně výdrže. A musíte mít velmi dobré organizační schopnosti.“

Hádanka rozluštěna!

Už jste uhodli, o kterou slavnou herečku se jedná? Ano, je to Meryl Streepová.

Tato neuvěřitelně talentovaná herečka, držitelka tří Oscarů a dalších nesčetných ocenění, nedávno oslavila 75 let. Tak co říkáte? Poznali byste mladou Meryl na první pohled? A co myslíte, že by tehdy řekla, kdyby věděla, jakou legendou se jednou stane?

My se můžeme jen těšit na to, jaké úžasné role nám Meryl Streepová ještě předvede.

