Je vysoce pravděpodobné, že na Měsíci se nacházejí kosti dinosaurů, tvrdí vědci

Ekologická katastrofa, kterou pád asteroidu způsobil, byla nedozírná. Takový

Foto: Autor: MK photograp55 / Shutterstock

Většinou jsou objevy dinosauřích koster a kostní nálezy spojovány se Zemí, které tito obyvatelé vládli v pravěku. Ale zdá se, že jejich teritorium můžeme rozšířit i mimo modrou planetu. Ukázalo se totiž, že se dinosauři s největší pravděpodobností nacházeli i na Měsíci.

Tedy alespoň v případě jejich kostí je to potvrzeno. Je totiž možné, že když se před 65 miliony let přiblížil k naší planetě asi 14kilometrový obří asteroid, pohyboval se rychlostí 20–40 kilometrů za sekundu.

Ukázalo se však, že tragédie pro Zemi i vymrštila cosi do vesmíru.Zdroj: Autor: Denis Simonov / Shutterstock

Konec světa

Vědecký novinář Peter Brannen popsal tuto teorii ve své knize Konec světa (The End of the World) z roku 2017, v níž geofyzik Mario Rebolledo teoretizoval, že asteroid, který před 65 miliony let vyhubil obří plazy, mohl vymrštit kusy dinosauřích kostí do vesmíru a na Měsíc.

Během překonávání atmosféry Země si asteroid vzhledem k jeho velké rychlosti ani nemohl „všimnout“, že nějakou vrstvu překonává. To znamená, že dopadová kráter asteroidu se vytvořil ještě před tím, než vůbec ke kontaktu se Zemí došlo. Podle Brannena a Rebolleda byl asteroid, který zabil dinosaury, tak masivní, že zemská atmosféra byla roztržena a vytvořila vakuum ještě předtím, než asteroid zasáhl. I když toto střetnutí mělo nedozírné následky pro celou planetu, vše se událo jen během několika málo okamžiků. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Vesmírná katastrofa s následky

Když asteroid dopadl, byl neporušený. "Tlak atmosféry před asteroidem vyhloubil kráter ještě předtím, než se asteroid na Zemi vůbec dostal," říká Rebolledo a pokračuje. "Jakmile se asteroid srazil se Zemí, na obloze nad ní, kde měl být vzduch, skála prorazila v atmosféře díru vesmírného vakua." Když se nebesa přihnala, aby tuto díru uzavřela, byly na oběžnou dráhu a dále vyvrženy ze Země obrovské věci – to vše během sekundy nebo dvou po dopadu.“

Ekologická katastrofa, kterou pád asteroidu způsobil, byla nedozírná. Takový náraz rozpoutal všechno, co si jen dovedeme představit - zemětřesení, megatsunami, neočekávané pohyby hornin i zahuštění atmosféry prachem obsahujícím například iridium. Jedním z jeho následků bylo i vyhynutí dinosaurů a masivní vymírání ostatních druhů živočichů.

Ukázalo se však, že tragédie pro Zemi i vymrštila cosi do vesmíru. Jak říká Rebolledo, důsledkem „exploze“ byly vymrštěny do vesmíru i kosti dinosaurů, z nichž některé našly přistávací plochu na Měsíci. Asteroid podle jeho teorie způsobil obrovskou díru v atmosféře, a touto děrou odlétlo vše, co překonalo únikovou rychlost 11,2 kilometrů za sekundu.

Jednou z těchto „maličkostí“ pak mohla být i těla dinosaurů, kteří to také ani nezaznamenali.

Všechno lítá, dinosaurus lítá

Kosterní pozůstatky dinosaurů nalezené na Měsíci ale dokazují, že tato planeta nemusela být jedinou, kdo obdržel depeši ze Země. Vše, co se v době nárazu asteroidu na Zemi vyskytovalo, mohlo totiž být vystřeleno do vesmíru. Příkladem toho, že se to skutečně mohlo stát, je i skutečnost, že i na naší planetě jsme zaznamenali necelých 300 meteoritů z Marsu. Tyto marťanské meteority unikly gravitaci po dopadu většího tělesa a zastavily se až o naši domovinu.

Kosterní pozůstatky dinosaurů nalezené na Měsíci ale dokazují, že tato planeta nemusela být jedinou, kdo obdržel depeši ze Země.Zdroj: Autor: Limbitech / Shutterstock

Pakliže je tato teorie správná, znamená to, že dinosauři mají definitivní prvenství doteku Země na Měsíci. Překonali tak lidi o celých 65 milionů let. Nebo alespoň jejich kosti…

Předpokládá se, že asteroid, který vyhubil dinosaury, vytvořil kráter Chicxulub na mexickém poloostrově Yucatan. Kráter má rozlohu 25 000 kilometrů čtverečních.

Zdroje:

www.esquiremag.ph, www.msn.com, www.themeateater.com