NASA vyfotila důkaz, že do Měsíce narazila neznámá obří raketa. Toto jsou snímky

Do Měsíce údajně narazila nosná raketa a zanechala po sobě pěknou spoušť: dvojitý kráter. Sonda NASA Lunar Reconnaissance Orbiter později spatřila neobvyklý kráter na odvrácené straně Měsíce. Za raketu a následnou srážku zatím žádná země nepřevzala odpovědnost.

Do měsíce narazila neznámá raketa

NASA objevila místo havárie záhadné rakety. Ta během jara měla údajně narazit do odvrácené strany Měsíce. Podle vědců se zdá, že za sebou zanechala poměrně velkou spoušť v podobě dvojitého kráteru.

Nové snímky pořízené 25. května a sdílené sondou NASA Lunar Reconnaissance Orbiter 24. června skutečně ukazují neobvyklý objekt. Výsledkem srážky jsou dvě překrývající se místa dopadu. Východní kráter o průměru 18 metrů a západní kráter o rozloze16 metrů.

Jasné důkazy NASA

Astronomové celou dobu předpokládali, že se skutečně jedná o náraz. Důvodem bylo zjištění z loňského roku, během kterého zjistili, že se na kolizním kurzu s Měsícem nachází neidentifikovaný kus vesmírného smetí.

"Dvojitý kráter byl však neočekávaný," uvedla vesmírná agentura v tiskové zprávě. "Žádný jiný náraz raketového tělesa do Měsíce dvojitý kráter nikdy nevytvořil."

Podle zjištění NASA mohly dva krátery vytvořit jakési dvě hromady hmoty. A to na každém konci rakety. I tak by to však bylo neobvyklé, protože vyhořelé rakety mají obvykle na jednom konci těžký motor a na druhém lehčí prázdnou palivovou nádrž.

Podle údajů Arizonské státní univerzity z roku 2016 došlo na Měsíci k "dopadu kosmické lodi" již několikrát. Nejméně 47 raketových těles NASA zde mohlo havarovat a zanechat po sobě jisté objekty.

Objev dvojitého kráteru

Jako první objevil tento záhadný kráter astronom Bill Gray. Ten následně upozornil NASA na případnou srážku, která se na měsíci mohla odehrát. Gray řekl, že bylo lehčí objekt objevit, než ho lokalizovat krátce po dopadu. Aby k nálezu došlo, použil Gray software pro sledování blízkozemních objektů.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Gray také poukázal na snahy o nalezení nosné rakety pro Apollo 16. Tu NASA v roce 1972 vystřelila na Měsíc za účelem studia měsíčních otřesů. Než však nosná raketa Apolla 16 dopadla na Měsíc, NASA s ní ztratila kontakt. Místo dopadu tak po dlouhá léta zůstalo nezjistitelné.

Najít jeden malý kráter mezi hordami kráterů není vůbec snadné. Tento kráter byl navíc nalezen až šest let po dopadech ostatních raket Apollo. V porovnání s tím probíhají výzkumy dvojitého kráteru poměrně rychlým tempem.

Žádný vesmírný stát se zatím nepřihlásil k záhadné raketě - ani k tomu, jak se případně na Měsíci mohla objevit, a co je důvodem její údajné srážky.

"Vzhledem k tomu, že původ raketového tělesa zůstává nejistý, může dvojí povaha kráteru naznačovat jeho identitu," uvedla NASA v tiskové zprávě.

