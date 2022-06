NASA zveřejnila úžasné fotky z Marsu. Hroty kráteru Gale vypadají nádherně

Elena Velímská

Vozítko Curiosity zkoumá kráter Gale na Marsu v rámci mise NASA Mars Science Laboratory už přes deset let. Čas od času si svůj vědecký výzkum zpestří i jako umělecký fotograf a pošle na Zem úžasné snímky.

Curiosity a Gale

Marsovské vozítko Curiosity velké jako auto opustilo Zemi z Mysu Canaveral 26. listopadu 2011. Má za úkol zkoumat klimatické a geologické prostředí na Marsu a zjistit, zda tam jsou podmínky pro mikrobiální život, případně voda, a jestli by bylo možné Mars v budoucnu obydlet. Jeho domovem se stal kráter Gale, který vzniknul po dopadu velkého meteoritu před 3,5-3,8 miliardami let. Jeho průměr je 154 kilometrů, hluboký je čtyři kilometry. Předpokládá se, že byl původně zaplaven vodou.

Krajina Marsu

Pohled do geologické minulosti Rudé planety je stejně fascinující, jako do historie té naší. Stejně jako na Zemi i na Marsu vznikaly během milionů let díky přírodním procesům různé skalní útvary. Kamery sondy Curiosity snímají panoráma Marsu i detaily. Jejich úžasné snímky, které Curiosity na Marsu pořídí pomocí přístroje Mastcam, občas zamotají vědcům hlavu, občas pobaví nebo ohromí. Loni to byl například skalní útvar, který budil dojem, že je v něm vytesána lidská tvář. Nedávno poslal fotku „dveří do skalní jeskyně“, které vypadly, jakoby je vytvořila mimozemská civilizace. Jak se ukázalo, byl to jen optický klam. Jen nepatrná skalní puklina. Záhy vyfotil „křehká kvítka“, jak byly nazvány drobné minerální útvary. V polovině května opět ohromil…

Kráter zdobí umělecké dílo

Poslední snímek, který se vozítku podařilo zachytit v mělkém písku, vypadá jako umělecká plastika, za kterou by leckterý výtvarník na výstavě sklidil úspěch. Jsou to dva pozoruhodně tvarované hroty. Výtvarný umělec obvykle dává svému dílu jméno. Na Marsu však žádný kurátor výstavy není, aby je opatřil popiskou, tak je marsovské dílo ponecháváno fantazii astronomů i veřejnosti. Vědci SETI rádi takové snímky zveřejní. Někomu se může zdát, že to jsou dva křehké stalagmity, jiní je, dle cnet.com, popisují jako korálové konkrece, nebo zkamenělé kmeny stromů. Mně připadají jako kobra a roztomilá surikata. Nicméně, jak uvedl institut SETI: „Hroty jsou nejspíše stmelené výplně dávných zlomů v sedimentární hornině. Zbytek horniny byl tvořen měkčím materiálem a byl erodován.“ A je prý těžké posoudit, jak jsou veliké, ale vědci se domnívají, že jsou spíš velmi drobné. Nový nález okomentovali slovy: „Tady je další parádní skála v kráteru Gale na Marsu!“

