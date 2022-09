Čínský rover našel na Měsíci záhadný sliz. Šokovaní vědci řeší, o co jde

Natálie Borůvková

Odvrácená strana Měsíce.

Foto: Dotted Yeti / Shutterstock

Když čínské vozítko Yutu-2 objevilo v kráteru na odvrácené straně Měsíce podivnou zelenkavou gelovitou látku, zavládlo pochopitelné vzrušení. Šokovaní vědci teď řeší, o co vlastně jde.

Co to je? Kdo tento nazelenalý sliz vytvořil? Byli to mimozemšťané? Nebo jde o vesmírný sopel či roztavenou horninu?

Čínský rover našel na Měsíci záhadný nazelenalý sliz

Za tímto podivným nálezem stojí sonda Yutu-2. Je součástí čínské lunární mise Chang'e 4, jejímž cílem je prozkoumat tajemnou odvrácenou stranu Měsíce. Když byl tento ojedinělý nález objeven, šokovaní vědci začali řešit, o co vlastně jde.

Vědci popsali tuto látku jako "tmavě zelenkavou a lesklou". Naměřená šířka pak činila zhruba 52 centimetrů.

Objevení nazelenalého slizu bylo i tak poměrně mimořádné. Důvodem je především místo, kde byl sliz nalezen. Odvrácená strana měsíce je komplikovaná sama o sobě, neboť je zde velice obtížné udržovat spojení s pozemní kontrolou na Zemi. Měsíc zde totiž působí jako obrovská skála.

Šokovaní vědci řeší, o co jde

Tento manévr ale poskytl vědcům spoustu dat, s nimiž mohli pracovat, aby zjistili, o co se jedná. Nakonec, jak se zdá, dospěli k závěru, že nejpravděpodobnějším vysvětlením je roztavená hornina.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tým vedený vědci z Čínské akademie věd pak zveřejnil analýzu této látky v časopise Earth and Planetary Science Letters.

Je to hornina, přesněji řečeno "impaktní roztavená brekcie". Brekcie je hornina tvořená úlomky hornin nebo minerálů slepených dohromady, jako geologická verze želatinového salátu s kousky ovoce. Roztaví se a může se stát sklovitou.

"Vznikla nárazovým svařováním, tmelením a aglutinací měsíčního regolitu a brekcie," uvedl tým.

Pravděpodobným podezřelým je dopad meteoritu. "Skla v měsíčním regolitu obvykle pocházejí z impaktních tavenin nebo ze sopečných erupcí," uvedla studie.

Studie rovněž zjistila, že roztavená hornina se podobá vzorkům měsíční impaktní taveniny brekcie, které se vrátily z měsíčních misí NASA Apollo.

Zdá se, že jedna z hypotéz a velkých otázek kolem "gelovité" látky by tak mohla být zodpovězena. Nebyli to mimozemšťané, přesto se zdá, že je potřeba dalších zkoumání, aby odpověď na tuto záhadu byla skutečně uspokojivá.

Zdroje:

www.inverse.com

www.iflscience.com

www.sciencealert.com