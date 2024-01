Vědci v převratnému objevu odhalili skryté tajemství Měsíce: obyvatelné jeskyně s příjemnou pokojovou teplotou! Vzhledem k tomu, že se lidstvo v nadcházejícím desetiletí chystá na průzkum Měsíce, je zajištění vhodných podmínek pro přežití člověka nanejvýš důležité.

Díky údajům ze sondy NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) vědci určili tepelně stabilní místa v měsíčních jámách, která by mohla sloužit jako potenciální úkryty pro budoucí obyvatele Měsíce.

close info NASA/Goddard/Arizona State University zoom_in Jedna z objevených jeskyní na Měsíci

Extrémní teploty v jeskyni nehorzí

Tým se zaměřil na 100 metrů hlubokou prohlubeň o rozměrech fotbalového hřiště, která se nachází v Mare Tranquillitatis. Pomocí pokročilého počítačového modelování vědci analyzovali tepelné vlastnosti měsíční horniny a prachu a odhalili změny teploty v jámě v průběhu času. Výsledky ukázaly zajímavý obraz, který ukazuje minimální výkyvy teploty, jež se za nepřítomnosti přímého slunečního světla pohybuje kolem příjemných 17 stupňů Celsia!

Měsíční jámy, které byly původně objeveny v roce 2009, tak nabízejí teploty příznivé pro lidi, což je v ostrém kontrastu s měsíčním povrchem, na němž dochází k extrémním teplotním výkyvům, od spalujících 127 stupňů Celsia přes den až po mrazivých minus 173 stupňů Celsia v noci. Nově objevené jámy nabízejí stabilní útočiště a představují slibnou perspektivu pro průzkum a osídlení Měsíce.

Ovlivňuje teplotu v jeskyních láva?

Studie publikovaná v časopise Geophysical Research Letters zdůrazňuje význam měsíčních kolapsových jam a teoreticky předpokládá, že by mohly vést k podpovrchovým lávovým trubicím. „V budoucnu by mohly tuyto jeskyně posloužit pro dlouhodobé měsíční mise. Mohly by nám nabídnout mírné, stabilní a bezpečné prostředí se stálou teplotou,“ předpokládají vědci.

Je možné, že průzkum těchto jedinečných lunárních prvků způsobí převrat v našem chápání potenciálu Měsíce pro trvalou přítomnost člověka.

Měsíční jeskyně, o nichž výzkum tvrdí, že zřejmě vznikly zhroucením stropu lávové roury, by mohly hrát klíčovou roli při budoucích lunárních misích. Jak poznamenal vědecký pracovník Noah Petro: „Měsíční jámy jsou fascinujícím prvkem na měsíčním povrchu. Poznatky o tom, že vytvářejí stabilní tepelné prostředí, nám pomáhají vytvořit si obrázek o těchto jedinečných měsíčních útvarech a o vyhlídkách na to, že je jednou budeme moci prozkoumat."

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Dle historie plánujeme budoucnost

Vědci, kteří hledají paralely s našimi dávnými předky, jež hledali útočiště v jeskyních, si představují podobný scénář pro budoucí obyvatele Měsíce. Drsné podmínky na Měsíci, kde den odpovídá 15 pozemským dnům a vyznačuje se neúprosným slunečním světlem následovaným mrazivými nocemi, činí z těchto jeskyní potenciální zachránce pro přežití druhů na měsíčním povrchu.

NASA, která stojí v čele výzkumu Měsíce, již tato obyvatelná lunární místa sleduje jako potenciální základny. Měsíc představuje novou hranici pro lidské obydlí a objev těchto jeskyní nám dává nahlédnout do vzrušujících možností, které před námi leží v naší snaze o vybudování lidské přítomnosti mimo Zemi.

Zdroje: www.indiatoday.in, www.denik.cz, agupubs.onlinelibrary.wiley.com-výzkum, www.nasa.gov