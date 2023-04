Vědci se již dlouho zabývají myšlenkou využití lávových trubic na Měsíci a Marsu jako potenciálních obydlí pro lidský průzkum a kolonizaci. Nedávno NASA oznámila objev možného vstupu do lávové trubice na Měsíci, což obnovilo zájem o možnost života v podzemním prostředí.

Tyto lávové trubice by se mohly stát potenciálními obydlími pro lidský průzkum, přičemž výzkum toho, co víme o geologických vlastnostech a potenciálních výhodách života v těchto podzemních prostředích, stále probíhá.

Měsíční a marťanské tunely

Na Měsíci našli astronauti již před pěti lety vchody do sítě podzemních tunelů. Doufali, že jim umožní snazší přístup k místním zdrojům, zejména vodnímu ledu. Podzemní lávové tunely se nacházejí pod velkým kráterem Philolaus u severního pólu Měsíce. Jsou malé a jejich průměr dosahuje od 15 do 30 metrů. Zřejmě se jedná o původní lávové tunely.

Díky jejich poloze by z tohoto místa byla možná přímá komunikace se Zemí, a navíc úchvatné výhledy na naši planetu.

Těmito masivními lávovými trubicemi je posetý i Mars. Některé z nich jsou vysoké jako Empire State Building. Právě proto, že jsou chráněné před slunečním zářením, mohly by výborně sloužit jako obydlí pro lidstvo.

Tyto lávové trubice jsou obrovské a mohly by nabízet bezpečnější obydlí než měsíční nebo marsovský povrch. Jsou navíc několikanásobně větší než lávové trubce na Zemi, a to na Marsu asi 80krát větší (průměr 40 až 400 m), na Měsíci dokonce ještě masivnější, 300 až 700krát větší než na Zemi (500 až 900 m).

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Lávové roury na Měsíci a Marsu

Lávové trubice vznikají, když roztavená láva protéká sopečným kanálem a po ochlazení a ztuhnutí lávy po sobě zanechává dutý prostor. Tyto trubice mohou být poměrně velké, některé na Zemi dosahují šířky přes 50 metrů a délky několika kilometrů. Lávové trubice byly objeveny jak na Měsíci, tak na Marsu a jsou považovány za jedny z nejslibnějších míst pro lidský průzkum a osídlení.

Na Měsíci vznikly lávové roury pravděpodobně v minulosti sopečnou činností a byly zjištěny pomocí různých technik, včetně radarového a gravitačního mapování. Měsíční prostředí je obzvláště příznivé pro zachování lávových trubic, protože na Měsíci chybí atmosféra a magnetické pole, které by jinak tyto struktury časem erodovaly nebo narušily.

Předpokládá se, že na Marsu lávové trubice také existují, i když jejich odhalení může být obtížnější vzhledem k hustší atmosféře planety a složitějším povrchovým rysům. Nicméně bylo zjištěno několik možných detekcí marťanských lávových trubic a pokračuje výzkum, který zkoumá potenciál těchto struktur sloužit jako obydlí pro budoucí lidský průzkum.

Obyvatelnost lávových trubic

Lávové trubice jsou atraktivním místem pro lidský průzkum a osídlení z několika důvodů. Zaprvé nabízejí ochranu před drsným prostředím na povrchu Měsíce a Marsu, včetně extrémních teplot, radiace a dopadů mikrometeoritů. Tlusté stěny trubek by také mohly sloužit jako přirozená ochrana před slunečním a kosmickým zářením, které může být při dlouhodobém působení obzvláště škodlivé pro lidské zdraví.

Kromě toho, že lávové trubice poskytují úkryt, mohou mít i další výhody pro lidské osídlení. Mohou například obsahovat cenné zdroje, jako je voda a minerály, které by mohly být vytěženy a použity pro lidskou spotřebu nebo těžbu surovin. Stálá teplota a stabilní prostředí lávových trubic by také mohly poskytovat ideální podmínky pro určité druhy zemědělství, což by z nich činilo atraktivní místa pro dlouhodobé lidské osídlení.

Výzvy a úvahy

Přestože lávové trubice jsou slibným místem pro lidský průzkum a kolonizaci, existují také významné výzvy a úvahy, které je třeba vzít v úvahu. Například vstup do trubice může být úzký nebo obtížně přístupný, což vyžaduje specializované vybavení a výcvik pro vstup a výstup člověka. Kromě toho může být vnitřek tubusu nestabilní, s možností zřícení stropů nebo jiných nebezpečí, která by mohla ohrozit bezpečnost lidí.

Dalším aspektem je nedostatek přirozeného světla a možnost izolace a psychického stresu pro dlouhodobé obyvatele. Lidský průzkum a osídlení lávových trubic by vyžadovalo značné plánování a přípravu, včetně vývoje specializované technologie a vybavení pro udržení lidského života v tomto prostředí.

Objev možného vstupu do lávové trubice na Měsíci obnovil zájem o možnost života v podzemních prostředích na Měsíci a Marsu. Ač mají trubice mnohé výhody, existují i významné problémy a úvahy. Přesto pokračuje výzkum a vývoj, který zkoumá potenciál lávových trubic jako klíčového místa pro budoucí lidský průzkum a kolonizaci.

nypost.com, neveda.cz, www.livescience.com, www.cnet.com