Mohl být Měsíc uměle vytvořen? Vědci poukázali na pozoruhodné okolnosti

Analýza vzorků přivezených z misí NASA Apollo naznačuje, že Země a Měsíc jsou výsledkem obřího nárazu mezi ranou proto-planetou a astronomickým tělesem zvaným Theia. Měsíc však mohl být vytvořen i uměle. Důkazem jsou podivná fakta o našem satelitu.

"Dříve existovala řada teorií o tom, jak Měsíc vznikl, a jedním z cílů programu Apollo bylo zjistit, jak jsme se dostali k našemu Měsíci," říká profesorka Sara Russellová z Muzea planetárních věd.

Mohl být Měsíc uměle vytvořen?

Před výzkumem v rámci mise Apollo existovaly tři teorie o tom, jak Měsíc vznikl.

Teorie zachycení předpokládá, že Měsíc byl bludným tělesem, podobným asteroidu. Vzniklo na jiném místě sluneční soustavy a bylo zachyceno gravitací Země, když prolétlo v její blízkosti. Naproti tomu akreční teorie předpokládala, že Měsíc vznikl spolu se Zemí při jejím formování. Poslední teorií je teorie štěpení. Předpokládá, že se Země otáčela tak rychle, až se kus z ní odtrhl a vznikl Měsíc.

Dnes je nejrozšířenější teorie obřího dopadu. Předpokládá, že Měsíc vznikl při srážce Země s jinou malou planetou o velikosti Marsu. Úlomky z nárazu se shromáždily na oběžné dráze kolem Země a vytvořily Měsíc.

"Když se horniny z Apolla vrátily, ukázalo se, že Země a Měsíc mají pozoruhodné chemické a izotopové podobnosti, což naznačuje, že mají propojenou historii," říká Rusellová.

"Pokud by Měsíc vznikl jinde a byl zachycen zemskou gravitací, očekávali bychom, že jeho složení bude velmi odlišné od zemského. Pokud by však Měsíc vznikl ve stejné době nebo se od Země odtrhl, pak bychom očekávali, že typ a podíl minerálů na Měsíci bude stejný jako na Zemi. Jsou ale poněkud odlišné."

Vědci poukázali na podivná fakta o našem satelitu

Rozkol těchto teorií pak nastal v roce 1970. Tehdy Měsíc zkoumali dva sovětští astronomové, kteří vytvořili teorii, že Měsíc byl po dlouhá léta pouze umělou schránkou, v níž existoval mimozemský život.

Podle této domněnky by byl Měsíc dutou schránkou, do vesmíru umístěnou za pomoci vyspělé mimozemské civilizace. Ba co víc, byl by skutečně vnitřně obydlen.

Ačkoliv se to může zdát jako nesmyslné, přesto existuje celá řada poměrně nevysvětlitelných skutečností, které tyto konspirace plně podporují.

Dodnes existuje několik teorií, které se pokoušejí vysvětlit, jak se Měsíc ocitl na oběžné dráze naší planety. Jednou z nich je i možnost, že Měsíc, který známe, není ve skutečnosti nic jiného než vesmírná loď.

