Externí autor 29. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Představte si květinu tak zářivou, že se zdá, jako by zachycovala samu podstatu slunečního svitu. Calendula officinalis, známá jako měsíček lékařský, byla sice po staletí uctívána, jenže v moderní době ji téměř nevyužíváme. A to je obrovská škoda.

Navzdory dlouhé historii a všeobecnému uznání jen málokdo využívá měsíček pro zdravotní účely. Sice nedokáže zcela nahradit moderní medicínu, je však skvělou alternativou pro ty, kteří chtějí zkusit i přírodní léčbu nebo hledají další způsoby, jak zmírnit průběh svého onemocnění. Bylinku je také ideální využít jako prevenci, protože s tou vám léky nepomohou. Na co všechno se hodí?

Bohatá historie

Měsíček pochází z jižní Evropy a oblasti Středomoří, ale jeho odolnost a přizpůsobivost mu umožnily prosperovat po celém světě. Starověcí Egypťané ho používali v omlazujících pleťových procedurách, zatímco řečtí a římští vojáci ho nosili na bojiště jako bylinu hojící rány. Ve středověké Evropě si zase vysloužil přezdívku „šafrán chudých“ pro svou schopnost dodat zlatou barvu potravinám a tkaninám. Jeho přítomnost v tolika kulturách svědčí o jeho účinnosti a všestrannosti.

Léčí rány

Asi nejznámější použití měsíčku je v péči o pleť. Jeho protizánětlivé a antimikrobiální vlastnosti z něj činí vynikající prostředek pro léčbu drobných ran, popálenin a podráždění kůže. „Obsahuje jedinečnou kombinaci sloučenin, které podporují hojení. Také stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu, které jsou nezbytné pro obnovu a pružnost pokožky,“ vysvětluje dermatoložka Sarah Leeová.

Strážce zdraví střev

Stejně působivé jsou přínosy měsíčku pro zdraví trávicího traktu. Nedávné studie ukázaly, že měsíček může pomoci zklidnit zánětlivá onemocnění trávicího traktu, jako je gastritida a kolitida. „Působí doslova jako čistič i ochránce,“ říká gastroenterolog Michael Fenton.

„Látky v něm obsažení snižují záněty střev, zatímco mírné antiseptické účinky podporují zdravou rovnováhu střevní flóry. Navíc se zdá, že měsíček stimuluje tvorbu žaludečních šťáv, což pomáhá trávení a vstřebávání živin.“ Aby toho nebylo málo, tahle zázračná bylinka nejen bojuje proti zánětu, ale navíc posiluje celkovou funkci imunitního systému.

Přírodní přístup ke zdraví žen

Měsíček se již dlouho používá v tradiční medicíně k řešení různých problémů ženského zdraví, zejména menstruačních potíží. „Jeho protizánětlivé a spasmolytické vlastnosti mohou pomoci zmírnit menstruační křeče, zatímco fytoestrogenní sloučeniny mohou přinést úlevu od některých menopauzálních příznaků. Pro některé ženy může být jemnější alternativou k hormonální terapii,“ popisuje gynekoložka Maria Sanchezová.

Všestrannost měsíčku

Jednou z největších předností měsíčku je jeho všestrannost v použití. Lze ho používat vnitřně jako čaj nebo tinkturu, nebo zevně jako olej, mast nebo krém. Nejčastěji se asi setkáte s čajem – stačí vám vrchovatá lžička měsíčku na 250 ml vody. Při potížích vypijte 3-4 šálky denně.

Připravit si můžete i tradiční nálev ke kloktání nebo obkladům (u nich tři čajové lžičky heřmánku na 100 ml vody a vařit dvě minuty), nebo klasickou tinkturu. Do pálenky namícháte měsíčkové květy a aspoň 14 dní necháte v teple louhovat.

Podobně si připravíte i mast nebo olej, květy vždy mícháte se základní surovinou (sádlo, bambucké máslo apod.): Květy měsíčku vhodíte do horké vody, necháte 2 minuty povařit a odstavíte. Scedíte je a smícháte s tukem či olejem. Druhý den ráno mast rozehřejte a přes plátno přefiltrujete. Uchovávejte v chladu.

Nenáročná bylinka

Co je na tom nejlepší? Tato odolná rostlina prospívá doslova všude - od sluncem zalitých luk až po zahrady a balkonové truhlíky. Je odolný vůči suchu, škůdcům a dokáže snést i lehký mráz. Pro domácí zahrádkáře je to splněný sen - je krásný, užitečný a nenáročný na údržbu. „Začněte se semeny v interiéru asi 6-8 týdnů před posledním datem mrazu,“ radí zahrádkáři. „Nebo je vysejte přímo na zahradu poté, co pomine nebezpečí mrazu. S minimální péčí budete mít po celé léto a podzim bohatou úrodu těchto zlatých květů.“

Zdroje: www.mojemedicina.cz, www.ceskatelevize.cz