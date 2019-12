Messalina byla nejkrásnější ženou své doby. Doplatila na chtíč s intrikánství

Pokrevní spříznění se zvrhlým císařem Caligulou se nezapře. Messalina je krásná a inteligentní, zároveň je posedlá sexem, nevěstince jsou jejím druhým domovem a spřádání intrik životním posláním. Během nepříliš dlouhého období jako manželka císaře Claudia sprovodí ze světa milence, kteří ji odmítnou, ale i naprosto nevinné lidi.

Valeria Messalina se narodila na pomezí let 17-20 n.l. a byla sestřenicí císaře Nerona a nechvalně známého císaře Caliguly. Právě život na dvoře Caliguly ji přetvořil v ženu s tou nejhorší možnou pověstí. A také obrovským sexuálním chtíčem.

Neukojitelná císařovna



Messalina si v roce 38 n. l. vzala svého příbuzného Claudia, z něhož se v roce 41 stal první římský císař nepocházející z Itálie. Vlivem svého manžela získala všechno, oč požádala nebo si vynutila. Nesmírné bohatství se hromadilo v komnatách, pozemky a statky pomalu nedokázala spočítat a kromě toho zabředla i do politiky, ale ne proto, že by ji nějak zajímala, důležitá pro ni byla možnost rozhodovat o životech ostatních a zároveň ve vlastní prospěch - svět se totiž netočil kolem Slunce, ale kolem ní.



Moc jí stoupla do hlavy natolik, že si přestala vážit i vlastního manžela. Přestala se spoléhat na jejich manželské povinnosti a rozkoš hledala na jiných místech. Přesto dokázala Claudiovi povít syna Britannika, následníka trůnu.



Císař se dlouho potácel v nevědomosti a o úletech své manželky neměl tušení, byť to mezi obyčejnými lidmi bylo veřejné tajemství. Neukojitelná Messalina začala nabírat milence z řad vážených politiků a herců. Historici se domnívají, že mnoho z jejích sexuálních eskapád vzniklo za účelem získání důležitých politických spojenců – plánovala totiž svrhnout svého manžela.



Než se o to pokusila, zašpinila si ruce krví. Její první obětí byla Claudiova neteř Julie Livilla a její manžel. Vyhnala je do exilu, ale Julii nakonec nechala popravit. Stejného osudu se dočkal i pretoriánský prefekt Catonius Just, který Messalininy intriky plánoval vyzradit císaři. Obětí postupně přibývalo a řadili se k nim i milenci, kteří náruživou dívku odmítli.

Tajná svatba s milencem



Přestože se jí dařilo ponechat manžela v nevědomí, nakonec musela zakopnout. Osudným románkem se jí stal ten s konzulem Gaiem Siliem. Messalina se do něj bláznivě zamilovala, a ač byla stále vdaná za Claudia, chtěla si svého milence vzít. Roku 48 se jí naskytla příležitost.



Claudius byl zrovna na cestě do Ostie a nechal Messalinu doma. Ta narychlo uspořádala svatební obřad, pozvala na něj své a Siliovi přívržence, a vzali se. Informace o sňatku si ale nakonec našla cestu až ke Clauidovi, ten situaci zhodnotil jako pokus o svržení a vrátil se do Říma, připraven na sérii nelítostných rozhodnutí. Messalina a Silius se o císařově návratu doslechli a utekli.

Siliovi přívrženci společně se Siliem byli chyceni a na císařův rozkaz popraveni. Messalina byla připravena prosit o milost, ale pod pohrůžkou smrti utekla do sadů vzít si vlastní život. Claudius a jeho stoupenci byli rychlejší - našli Messalinu, zabránili jí v sebevraždě a sami ji probodli mečem. Pokud se narodila v roce 20 n. l., dožila se pouhých 28 let.