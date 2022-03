Pod pyramidami v Gíze vědci našli velké záhadné podzemní město tvořené labyrinty

V Sakkáře bylo nalezeno pohřebiště posvátných býků.

Foto: Marzolino / Shutterstock.com

Pod egyptskými pyramidami v Gíze byl objeven rozsáhlý labyrint tunelů, o němž se dosud nevědělo. Je zvláštní, jak může oblast kolem jedné z nejznámějších pyramid stále vydávat nová svědectví. Tím posledním je labyrint chodeb vytesaných hluboko do skály. Co se zde skrývá? Je to k nevíře, ale je to býčí labyrint.