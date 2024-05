Externí autor 2. 5. 2024 clock 4 minuty gallery video

Český posluchač je zvyklý spíš na opačný případ. Zahraniční hity se přeloží do češtiny a pak je přezpívá nějaký slavný český interpret. Před pár lety ale americká skupina Metallica překvapila české publikum, když do svého repertoáru zařadila Mládkova Jožina z bažin. Jak se to stalo?

Pokud bychom si měli vyjmenovat byť jen ty nejznámější české předělávky slavnějších zahraničních verzí, nestačilo by na to ani devět normostran. Pojďme si ale uvést alespoň pár, a buďte si jistí, že je určitě znát. Helena Vondráčková rok poté, co skupina ABBA vydala hit s názvem The Winner Takes It All nazpívala jeho českou verzi, kterou pro ni přepsal Zdeněk Borovec a zpěvaččini fanoušci ji znají jako A ty se ptáš co já.

Pavel Bobek a Marie Rottrová si zas v roce 2000 zahráli na Australany Kylie Minogue a Nicka Cavea, kdy přezpívali světový hit Where The Wild Roses Grow. Český název pro písničku byla Divoká růže. Zajímavé je, že Rottrová původně vůbec česky zpívat nechtěla, navíc u této skladby měla on i Bobek problém s tím, že text pro ně byl příliš brutální. Pavel Vrba, který ale text překládal do češtiny je ujistil, že v „naší” verzi to tak drsné nebude.

Pak se ale skupina Metallica rozhodla vzít do vlastních rukou jednu českou píseň. Sice ji nepřetextovala, ale o to zajímavější a obdivuhodnější je ta skutečnost, že baskytarista téhle americké metalové skupiny ji takzvaně „zandal“ i v češtině. Fanoušci si tak mohli v roce 2018 (a podruhé i v roce 2019) společně ve vyprodané O2 areně (a následně v pražských Letňanech) zazpívat tenhle nesmrtelný český hit spolu se svou oblíbenou skupinou. A jak se to celé vůbec semlelo?

Ivan Mládek neměl o celé věci ani potuchy

Nejvtipnější na celé věci vlastně ale je, že samotný autor Jožina z bažin Ivan Mládek o celé věci neměl ani tušení. Dozvěděl se to až od svých přátel v tu noc, kdy kapela koncert měla. Své nadšení v rozhovoru pro Radiožurnál rozhodně ale neskrýval: „Samozřejmě mám radost, že takhle slavná americká kapela si tu písničku půjčila.“

Celé to spunktoval audio konstruktér David Karon, o kterém se ví, že dlouhodobě žije v Praze. Ten spolu s kytaristou Metallicy Kirkem Hammettem založili firmu na kytarové pedály KHDK. A když se blížil pražský koncert této slavné americké skupiny, byl to právě David Karon, který byl osloven, aby pro baskytaristu Roberta Trujilla a kytaristu Kirka Hammetta vybral ten správný český flák, který by s nimi zazpívala celá O2 arena.

Ve hře byla kapela Lucie, Jiří Schellinger i Blue Effect

Když se David Karon tedy zamýšlel, která píseň by byla „ta pravá“, zabrousil do repertoáru skupiny Lucie (Oheň, Černí andělé), Jiřího Schellingera (Jahody mražený), skupiny Blue Effect (Slunečný hrob) a také Škoda Lásky Jaromíra Vejvody. „Jóžina tam David přihodil nakonec trochu jako vtip, ale sám ho miluje, takže řekl Robovi, že to je píseň o strašidle z močálu a jeho osobní favorit. Výběr nechal na Robovi,“ napsala na svůj facebookový účet tehdy KHDK. Jak to dopadlo už dnes všichni víme.

Jožin z bažin od Metallicy v pražské O2 areně:

Trujillo byl z Jožina naprosto nadšený a poté, co se naučil Rock Me Amadeus od Falca se ihned vrhnul na Jožina. Jeho uchu ale prý také ladily Jahody mražený od Schellingera. S Jožinem z bažin ale Metallica v Praze sklidila takový úspěch, že se ji rozhodli její členové zazpívat i o rok později, kdy se do Čech vrátili.

Tentokrát se ale z pražské Libně, kde vystupovali v uzavřené hale, přesunuli pod širé nebe, a to do Letňan. Toto místo kromě čerstvého vzduchu a atmosféry festivalu samozřejmě nabízí ještě další velký benefit, a to je více místa pro více lidí. Do pražských Letňan na louku tedy přijelo neuvěřitelných 70 tisíc fanoušků.

Jožin z bažin od Metallicy v Letňanech o rok později:

