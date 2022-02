V roce 2030 bude většina lidí žít v metaversu, tvrdí expert. Je to velká hrozba?

Jak bude vypadat život v metaversu?

Foto: KDdesignphoto / Shutterstock.com

Metaverzum by nám mělo dát možnost prožít život – nadneseně – v Matrixu. Ať už nás to láká nebo ne, lidstvu by se tak otevřela možnost bez omezení cestovat po světě, vidět úžasné věci, a dokonce se proměnit v úplně jiného člověka. Někteří vědci se domnívají, že život v metaverzu by mohl být možný už do roku 2030. Jediným omezením ve virtuální realitě je naše představivost.