Muž našel kámen a vystavil si ho na polici. Po letech zjistil, jak obří má cenu

O tom, že člověk doma může mít předmět, na který obrazně léta sedá prach, aniž by měl tušení, že vlastní nějakou cennost, vyprávějí příběhy o kuriózních nálezech. Podivný kámen na polici léta oprašoval muž z Melbourne. Domníval se, že je v něm zlato. Kámen byl ale mnohem cennější a vzácnější než vzácný kov. Je to „pozdrav“ z vesmíru.

Sice neobvyklý, ale bezcenný

Jako sice poněkud zvláštní, ale nejspíš bezcenný vyhodnotil načervenalý kámen Australan D. Hole a proto ho odnesl do muzea. Ale od začátku. V roce 2015 se vybaven detektorem kovu vydal na „lov zlata“ do parku Maryborough poblíž města Melbourne. Oblast Goldfields, kde park leží, je místem, kde v 19. století vrcholila zlatá horečka. Podivný sedmnáctikilový kámen na Hola vykukoval ze žluté hlíny a vypadal slibně. Odnesl ho domů zcela si jist, že obsahuje zlatý nuget. Nejdřív ho ale musel z kamene dostat.

S velkou radostí a očekáváním vzal doma kladivo a chtěl kámen rozbít. V kameni se neobjevila ani trhlinka. Vyzkoušel pilku na kámen, úhlovou brusku, vrtačku. Bezúspěšně. Dokonce se ho snažil rozleptat kyselinou. Ani to nepomohlo. Přece jen, jak věřil byl v něm kus zlata, a proto se mu nechtělo jen tak ho vyhodit. Vystavil si ho pro všechny případy na polici, kde na něj šest let skutečně prach sedal, jak později při svém vyprávění pro místní tisk uvedl.

Astronomický kámen, astronomická hodnota, astronomický objev

Pan Hole po šesti letech usoudil, že se ke zlatému nugetu nejspíš už nedostane, a tak se rozhodl neobvyklý kámen věnovat Melbournskému muzeu. A když se od muzejníků dozvěděl, jaký že to kámen léta uchovával, spadla mu čelist, jak se říká. Je to neuvěřitelně vzácný meteorit starý 4,6 miliard let nesmírné hodnoty. Geolog muzea D. Henry pro tisk uvedl, že má „…takový plastický, důlkovitý vzhled, který vzniká při průletu atmosférou. Na vnější straně se taví a atmosféra ho vytvaruje.“ Také že za své sedmatřicetiletého působení v muzeu měl v rukou spoustu kamenů, které lidé považovali za meteority. Ale Meteorit z Maryborough, jak ho v muzeu nazvali, je druhý skutečný a pravý kámen z vesmíru, tedy meteorit. A kromě hodnoty, je dle něho i samotný nález pana Hole naprosto „astronomický“.

Australské meteority

Pro vědce je meteorit z Maryborough daleko cennější než zlaté nugety, kterých byly nalezeny tisíce. Tento je teprve 17. meteorit nalezený ve státě Viktoria a druhý vůbec největší nalezený. Prvenství totiž drží meteorit nalezený v roce 2003, který váží 55 kilo. Vědci zatím nevědí, odkud meteorit nalezený panem Holem pochází a kdy na Zem dopadl. Ale domnívají se, že je z pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Na Zem narazil, když byl vytlačen jinými asteroidy, které do sebe narážely. Datování uhlíku naznačuje, že z vesmíru na Zem zavítal před 100 až 1 000 lety. Je možné, že pochází z velkého roje z let 1889 až 1951.

Meteorit z Maryborough, stejně jako jiné „kameny z vesmíru“ pomáhají vědcům nahlédnout i do nitra naší planety a poskytují vodítka k určení stáří, vzniku a složení Sluneční soustavy, řekl k objevu tohoto meteoritu, o němž vědci publikovali studii v časopise Proceedings of the Royal Society of Victoria.

