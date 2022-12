Pod lampou bývá největší tma. O tom se přesvědčil i muž hledající zlato. Po rozbití kamene však našel něco mnohem cennějšího.

Jak se obyčejný den změnil v nalezení pokladu nevídaných rozměrů.

Muž se pokoušel rozbít kámen v naději, že ukrývá zlato

David Hole hledal cennosti v prostředí regionálního parku Maryborough, ležícího kousek od Melbourne v Austrálii. Jako vždy měl s sebou detektor kovů. Tentokrát ale narazil na něco, co asi ani sám nepředpokládal.

Našel podivný mohutný kámen načervenalého zbarvení. Zprvu vůbec netušil o co jde, a tak si nález odnesl domů k bližšímu prozkoumání. Hole navíc doufal, že nalezl "zlatý důl" v podobě zlatého nugetu. Ty jsou pro oblast Maryborough typické. Právě Maryborough totiž leží v oblasti, kde v 19. století proběhla jedna z největších zlatých horeček.

Ačkoliv se Hole snažil sebevíc, kámen se mu otevřít nepodařilo. I přesto, že vyzkoušel snad každičký způsob, který ho napadl. Použil úhlovou brusku, pilku na kámen či vrtačku. Všechny jeho pokusy ale vyšly vniveč. Kámen zůstal celý a Hole tak mohl dál snít o zlatě ukrytém uvnitř.

To, co kámen skutečně ukrýval, Hole zjistil až o mnoho let později. A sám byl překvapen.

Bylo to něco mnohem cennějšího

Ačkoliv se Holeovi nepodařilo svůj nález rozlomit, aby se podíval dovnitř, intuice mu jasně radila, aby kámen nevyhazoval. Rozhodl se ho tedy zanést do jednoho z místních muzeí. V Melbournském muzeu se pak odborníci na slovo vzatí pustili do práce, aby provedli tolik potřebnou identifikaci. I oni totiž tušili, že zvláštní zbarvení kamene odpovídá jistě výjimečnému nálezu.

A jak se ukázalo, skutečně tomu tak bylo. Uvnitř kamene se totiž nacházel meteorit. "Měl takový plastický, důlkovitý vzhled," řekl Dermot Henry, geolog Melbournského muzea, který dodal: "Ten vzniká při průletu atmosférou, kdy se na vnější straně roztaví a atmosféra jej následně vytvaruje."

Nález byl tedy skutečně vzácný. Objevit meteorit totiž není jen tak a ačkoliv se podle Henryho již mnoho nálezů na meteorit považovalo, bližší zkoumání to nakonec potvrdilo pouze ve dvou případech.

Tento Holeův byl jedním z nich.

Ačkoliv jsou meteority jakousi nejlevnější variantou, jakou lze náš vesmír poznat a prozkoumat, není zcela běžné, že by se objevili u nás na Zemi. I proto je ten Holeův dalším krokem za poznáním, jak funguje vše mimo náš svět.

"Některé meteority umožňují nahlédnout do hlubokého nitra naší planety. V některých meteoritech se nachází 'hvězdný prach' dokonce starší než naše Sluneční soustava, který nám ukazuje, jak se hvězdy formovaly a vyvíjely, aby vytvořily prvky periodické tabulky prvků," dodal Henry.

