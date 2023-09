Nenápadný kamínek po 20 letech odhalil ohromující tajemství. Když se ukázalo, že obyčejný kámen, který muž používal mnoho let jako zarážku dveří, není tím, čím se jeví být, odhalení vyneslo muže z Michiganu do centra pozornosti médií. Muž sám byl v šoku, že 20 let nevěděl, jaké bohatství má doma.

Celá dvě desetiletí používal tento nenápadný muž nevědomky zvláštní oblázek jako spolehlivou zarážku na dveře. Netušil, že sedí na vesmírném zlatém dole v hodnotě neuvěřitelných 100 000 dolarů! Oblázek, ve skutečnosti pravý meteorit, čekal, aby odhalil svou pravou identitu přímo před jeho nosem. Podívejte se na video:

Vesmírný kámen byl skutečně neobyčejný

Mona Sirbescuová, geologická nadšenkyně z Centrální michiganské univerzity, se postarala o to, aby majitel meteoritu utrpěl skutečný šok. Profesorka Sirbescuová už viděla spoustu nadějných držitelů hornin, které by mohly „pocházet z hvězd“, ale žádný z nich nebyl skutečně tak hvězdný jako tento. „Osmnáct let byla odpověď kategoricky 'ne'," vzpomínala vzrušeně geoložka, která si sama přála, aby se ukázalo, že jde o neobyčejný kámen. Ale tentokrát to bylo jiné - kamínek, který sloužil jako zarážka dveří, měl vesmír skutečně vyrytý v samotné své podstatě.

Jediný pohled profesorce Sirbescuové napověděl, že se nejedná o jen tak ledajaký kámen. Byl to skutečný meteorit, relikvie ze samotného vesmíru, která se pyšnila 88,5 % železa a 11,5 % niklu. Později se po dalších zkoumáních ukázalo, že to nebyl jen tak ledajaký meteorit; byl to šestý největší meteorit svého druhu, který byl kdy v objevený v Michiganu, státě známém nejen svými Velkými jezery.

Muž se zachoval jako skutečný charakter

„Je to nejcennější exemplář, jaký jsem kdy v životě držela v ruce, a to jak z finančního, tak z vědeckého hlediska," prohlásila profesorka Sirbescuová a jen stěží ovládala své vzrušení. Tento vesmírný zázrak, přezdívaný "edmorský meteorit" podle místa svého zrodu, který byl ve 30. letech 20. století spojený se Zemí, chladl na farmě v Edmore, dokud se nedostal nechtěně do hledáčku médií.

close info Zdroj: Central Michigan University (CMU) zoom_in Mona Sirbescu, geoložka z Central Michigan University (CMU).

Tím však příběh nekončí. Když došlo k odhalení, majitel kamenu se rozhodl, že peníze pro něj nejsou všechno. Místo toho se vydal na misi podělit se o svůj nově nalezený poklad se světem a nabídl 10 % hodnoty meteoritu Centrální michiganské univerzitě. Toto altruistické gesto všechny překvapilo a dokázalo, že dary vesmíru mají někdy větší cenu než pouhé bohatství.

Ve světě, kde se poklady mohou na první pohled skrývat, září příběh meteoritu Edmore jako maják. Zatímco se díváme ke hvězdám a zemi pod našima nohama, cesta jednoho muže od zarážky dveří ke skutečnému vzácnému meteoritu nám připomíná, že tajemství vesmíru čekají na odhalení i na těch nejnepravděpodobnějších místech.

