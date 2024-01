Zimní sporty a procházky v přírodě jsou příjemnou záležitostí, až do chvíle, než se vám začne chtít na toaletu. Muži to na rozdíl od žen mají jednoduché a mohou svou potřebu vykonat takřka kdekoli. Kéž by si mohly dámy také odskočit takto pohodlně v stoje. Nebo snad mohou?

Pánové jsou zvyklí si jednoduše rozepnout poklopec a… Ženy jsou většinou odkázány na to si potupně dřepnout a močit v mrazu a větru v sedě, což není ve sněhu tak jednoduché. Jak by mohly i ženy vykonat ve stoje bez jakékoli pomůcky malou potřebu stejně jako muži? A šlo by to například i na lyžích, když si zrovna užíváte v horách zimní radovánky?

Lyžařka

Pravděpodobně si každá žena musela někdy odskočit na lyžích na malou a řešila, jak to co nejrychleji a nejelegantněji vyřešit. Ach ty vrstvy oblečení, jak je to obtížné! Močení na lyžích, ve sněhu, rozhodně nepatří mezi oblíbené činnosti. Je to takové nutné zlo, které se navíc může zvrtnout, když neudržíte balanc a plesknete sebou holou zadnicí do sněhu. V zimní komedii je to možná vtipná podívaná, ale realita není nijak příjemná.

Metoda dvou prstů

Pokud se nebojíte vyzkoušet něco nového, než je balancování nad veřejným záchodkem, na který se štítíte sednout, nebo močení v podřepu někde venku, zbystřete. Technika dvou prstů vám totiž umožní močit na jakémkoli místě ve stoje, stejně jako to dělají muži. A nepotřebujete žádnou speciální pomůcku, kterou byste musela nosit při sobě. Stačí vám vaše vlastní dva prsty. A jak na to? „Ujistěte se, že máte čisté ruce. Prsteníčkem a ukazováčkem vytvořte tvar připomínající písmeno V. Přiložte na vnitřní stranu stydkých pysků a mírně je roztáhněte, zároveň zatlačte směrem vzhůru tak, aby proud moči směřoval do dálky, nikoliv dolů. Pomoci si můžete i mírným nakloněním pánve dopředu, aby moč směřovala opravdu tam, kam má,“ radí server www.wikihow.com.

Na pána

Možná jste slyšeli o tom, že vyprazdňování močového měchýře ve stoje nepřináší žádná zdravotní rizika zbytkové moči. V roce 2008 vědci prováděli studii na 30 dobrovolnicích. „Maximální a průměrné průtoky moči v sedě a ve stoje byly významně odlišné. Ve vymočeném objemu a zbytkovém objemu moči však nebyly zaznamenány žádné rozdíly. Je to proto ideální alternativní metoda ženského vykonávání malé potřeby,“ shoduje se kolektiv autorů studie.

Jednoduchý nácvik

Pokud si doma v klidu nacvičíte tuto techniku, můžete směle vyrazit ven na první testování v terénu. Překvapí vás, jak se vaše potřeba změní z horroru na naprosto snadnou věc, kterou můžete praktikovat i v těch nejextrémnějších podmínkách. Samozřejmě existují jednorázové čurací pomůcky, ale zvládnete to i bez nich. A teď si vzpomeňte na dlouhé cestování na dovolenou a fronty na benzínkách uprostřed noci? Jen si to představte, jak se elegantně otočíte u stromu a prostě se vyčuráte, stejně jako pánové.

Čurací historka z lyží

Příběh z lyžařského magazínu Ski Diva se stal jedné zahraniční lyžařce. Během lyžování si uvědomila, že si potřebuje odskočit. Rychle vyhledala odlehlejší místo na kraji sjezdovky, a se sundáváním lyží se samozřejmě neobtěžovala. Jakmile však začala vykonávat potřebu, rozjely se jí lyže směrem dolů z kopce. V choulostivém momentě nebyla schopna ovládat sportovní náčiní.

Oživlá noční můra všech žen se zhmotnila, když s kalhotami dole nabírala rychlostí směr zpět na sjezdovku plnou lidí. Nakonec si žena zlomila nohu a musela ji odvézt horská služba. Jaké to bylo v nemocnici překvapení, když se dáma dozvěděla, že před chvílí přivezli na vedlejší pokoj záchranáři muže, který spadl z lanovky, když spatřil na sjezdovce řítící se lyžařku s obnaženou zadnicí. Měl také zlomenou nohu.

