Mezopotámie, starověká říše mezi vodními toky Eufrat a Tigris, je považována za jednu z kolébek lidské civilizace. Samotný její název značí „mezi řekami“. Dávní obyvatelé nám zanechali mnoho nejrůznějších památek. Až nedávno byla objevena jedna, která je naprosto úžasná.

Imago Mundi - neboli Obraz světa

Jedním z fantastických nálezů byla mapa, nazývaná obecně Imago Mundi (čili Obraz světa) s popisky v klínovém písmu. Pravděpodobně se jedná o mapu, která je více jak tři tisíce let stará.

Jak se vůbec mohla zachovat? Obyvatelé Mezopotámie svoje záznamy vyrývali do hliněných tabulek, které pak vypalovali. Tudíž se záznamy nerozkládaly, nepodléhaly tak snadno zkáze. Můžeme tudíž dnes najít, jak jejich eposy a básně, tak smlouvy nebo účtenky.

Ovšem hliněná tabulka se snadno rozláme. Dávnou říší se prohnaly i přírodní pohromy a nepřátelské armády.

Prastará mapa byla nalezena poškozená už před sto čtyřiceti lety – ale chybělo z ní tenkrát příliš mnoho na to, aby se dala pořádně rozluštit. To se teď nedávno změnilo.

Fantastický nález

Dobrovolnice Edith Horsley, pracující pro Britské muzeum, se dlouho zabývala tříděním úlomků a střípků. Ze zájmu se naučila číst klínové písmo. Nikdy v životě by ji nenapadlo, že se jí do rukou dostane tak úžasný objev – podařilo se jí totiž najít a rozpoznat chybějící kus mapy, která pak začala dávat smysl.

Nálezu se následně chopil Irving Finkel, kurátor Britského muzea pro Střední východ.

Mapa samotná připomíná kompas. Má střed, ze kterého vycházejí trojúhelníkové paprsky. Středem světa byla pro autory mapy pochopitelně rodná Mezopotámie, dnešní Irák. Odshora dolů je zobrazena řeka Eufrat a na ní leží město Babylon.

Samotný střed vyznačují a lemují dva kruhy, v nichž je nápis Hořká řeka, jež podle legend obklopovala celý známý svět. Uvnitř jsou roztroušeny značky pro různé kmeny a města: Deri, Asyřané, Habban, město značené jen „město“ atd.

Jednotlivé trojúhelníky, který je osm, jsou popsané jako ostrovy. Tvar totiž zachycuje špičky skalních útvarů, které člověk vidí v dálce nad rozlehlými vodami.

Nad mapou je stručné shrnutí stvoření světa a na rubové straně se nacházejí popisky k samotné mapě, kde co je a co je co; samozřejmě v klínovém písmu.

K jednotlivým ostrovům jsou přiřazeny fantastické lokace, o jakých si lidé tehdy vyprávěli. Je tam vylíčeno místo, kde slunce nikdy nevychází; nebo strom, který neplodí ovoce, ale drahokamy; místo, kde žijí obrovští ptáci, co nelétají a tak dále. Díváme se na předchůdce vyprávění o dobrodružství námořníka Sindibáda a mnoha dalších.

Skrytý dávný příběh

Díky doplněnému dílku se podařilo rozluštit jeden z konkrétních příběhů, které mapa zachycuje. V jednom z popisků je zmíněna neobvyklá míra, „parsiktu“. Že něco je silné jako „parsiktu“. Toto slovo se ovšem používá jen v jediném dalším známém textu, takže každý vědec okamžitě střihne ušima.

Jde o vyprávění o babylonská verzi Noema a jeho archy. Tu stavitel vytvořil na pokyn babylonského božstva, „silnou jako parsiktu“.

S tímto popisem souvisí lokace označená na mapě slovem Urartu. A pokud si vzpomeneme byť jen na písničku o „kocábce náramné“, vybaví se nám, že místo, kde přistála Noemova archa po skončení potopy světa, byla hora – Ararat. Urartu je babylonská varianta téhož slova.

Dnes víme, že oba příběhy o potopě světa, hebrejský a mezopotámský, byly stejné. Ale krom toho teď máme důkaz, že pro obyvatele Mezopotámie byl tento příběh skutečností.

Věřili, že podle mapy se mohou dostat na místo, kde se proti obloze rýsují pozůstatky obrovské bájné archy. Takže ji mohou spatřit na vlastní oči, pokud by se na tu cestu odvážili.

