Král popu patří mezi nejkontroverznější umělce moderní historie. Šokoval nejen svým talentem, ale také podivným chováním a plastickými operacemi, jež změnily jeho tvář k nepoznání. I přestože přiznal, že pod skalpel šel pouze třikrát.

Když byl Michael mladší, stěžoval si, že si jeho otec dělal často legraci z jeho širokého nosu. Zároveň ho prý fyzicky i psychicky během zkoušek Jackson Brothers týral. Jeho sourozenci později potvrdili, že si nevymýšlel. Hlava rodinného klanu je prý bila opaskem.

Řada psychologů se proto domnívá, že zpěvák trpěl dysmorfofobií. Onemocněním, kdy si jedinec myslí, že má různé vady na těle. Vyřešit se je snažil v ordinaci dermatologů a plastických chirurgů.

Kolik operací ale podstoupil? To bylo dlouho záhadou. Odpověď přišla až se zveřejněním jeho pitevní zprávy a vyjádřením osobních lékařů.

Milovník plastických úprav

První rhinoplastiku Michael absolvoval v roce 1979. Údajně si zlomil nos během taneční zkoušky. S výsledkem ale spokojený nebyl. Stěžoval si na dýchací potíže. Před druhým zákrokem zároveň lékaře Stevena Hoefflina požádal, aby mu ještě více zmenšil nosní dírky a zúžil špičku.

close info Youtube.com zoom_in Michael Jackson

Další úpravy opakoval v roce 1983, 1985 a 1986. To už bylo všem jasné, že to již přehnal. Nos vypadal, že se působením gravitace zhroutí.

Nepovedené operace ale Jacksona neodradily. „V průběhu dvou let jsme mu vytvořili důlek na bradě, do tváři dali implantáty, aplikovali botox a pozdvihli víčka,” řekl Wallace Goodstein z Los Angeles.

Ne všechny zákroky specialistů ale byly dobrovolné. Během natáčení reklamy 27. ledna roku 1984 postihla zpěváka nepříjemná nehoda.

Pyrotechnici zapálili Jacksonovi vlasy, což mu způsobilo popáleniny druhého stupně a pleš na temeni hlavy o velikosti dlaně. I přestože se mu chirurgové snažili zjizvené oblasti odříznout a postiženou pokožku sešít, ochlupení se nikdy neobnovilo. Nosil proto paruku.

Pravda z pitevní zprávy

Král popu ve své autobiografii Moon Walk z roku 1988 přiznal pouze dvě rhinoplastiky a vytvoření rozštěpu na bradě. Svou světlejší barvu pleti přisuzoval nemoci zvané vitiligo, která způsobuje depigmentaci a popřel fámy, že si úmyslně bělí kůži.

Výsledky pitevní zprávy ale mluví přesný opak. Odborníci navíc objevili jizvy za ušima a na krku, jež mají pocházet z úplného faceliftingu. Barevné pigmenty na obočí s rtech jsou navíc důkazem permanentním make-upu.

close info Profimedia/ČTK zoom_in Nejslavnější celebrita s vitiligem.

Dermatolog Klein Jackson také potvrdil, že i když je pravda, že Michael trpěl vitiligem, na oblasti, které zůstaly ještě tmavé, používal speciální krémy, zabraňující tvorbě melaninu.

Během několika let by tak v geniálním umělci málokdo poznal potomka Afroameričanů. Jak by vypadal bez chirurgických úprav? Na to odpověděl Youtuber a digitální umělec s přezdívkou PhotoshopSurgeon. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.mirror.co.uk, www.telegraph.co.uk, www.novinky.cz, www.thedetailchannel.medium.com