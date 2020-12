Záchodová mísa jako vražedná zbraň: Vězeň z toalety vyrobil elektrické křeslo

"Odsouzený vrah, který se vyhnul elektrickému křeslu, byl náhodně zasažen elektrickým proudem, když seděl na ocelové toaletě ve své cele, uvedli úředníci věznice," přesně tímto způsobem oznámil 8. března 1989 kuriózní smrt vraha jménem Michael Anderson Sloan mluvčí státní věznice Francis Archibald pro The New York Times

Osmadvacetiletý Michael vystupující také pod příjmením Godwin byl obviněn z vraždy Mary Elizabeth Royemové. Ženu měl údajně znásilnit a poté umlátit elektrickou žehličkou. Godwin už jednou ve vězení seděl, a to v roce 1977 za napadení ženy nožem a krádež. Za vraždu Elizabeth byl odsouzen k popravě elektrickým křeslem (Zdroj: www.thevintagenews.com/2018/08/27/electric-chair).

V roce 1983 byl Sloanův rozsudek smrti změněn na doživotí poté, co byl po obnoveném procesu zbaven obvinění ze sexuálního útoku. Ale jako by tomu osud chtěl, Godwinovi bylo zřejmě předurčeno zemřít na elektrickém křesle, i když o něco méně elegantním. Nyní se již jako vzorný vězeň, který posledních šest let strávil studiem na dvou vysokých školách, těšil na podmíněné propuštění a práci s mladými lidmi.

V cele si chtěl opravit sluchátka vedoucí k televizoru. Při této činnosti však seděl na toaletě, která v amerických věznicích nemá prkénko a je vyráběná z vodivého kovu. Očividně si chtěl pomoci zuby, kousl do drátu a byl zasažen elektrickým proudem. Jeho záchodová mísa se tak stala smrtícím elektrickým křeslem (Zdroj: en.wikipedia.org).

Tato kuriózní smrt však není v historii ojedinělá. Utopením v toaletách se nevyhnulo mnoho batolat a kojenců. Zranění dospělých zase zahrnují pohmožděniny hýždí, kostrče nebo také vykloubení kyčlí, když někteří jedinci z prkénka spadli. Jsou evidována také zranění, kdy lidé na WC stojí, uklouznou a spadnou. Podle zdrojů z Wikipedie se objeví v USA ročně až 40 tisíc zranění souvisejících s toaletou. Statistiky zahrnují také zvířata, která si ráda v koupelnách lebedí. Jsou mezi nimi například pavouci černé vdovy nebo krysy. William Cowen také pro web Complex.com uvedl, že v květnu 2016 pokousala muže z Thajska přes tři metry dlouhá krajta, když "čupěl" na tureckém záchodě (Zdroj: www.imdb.com/name/nm0184738). Kousla ho do penisu a muž ztratil velké množství krve. Než ztratil vědomí, hada spoutal lanem. Oběť i krajta tento incident přežili.