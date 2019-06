Michael Douglas se marně snaží prodat luxusní sídlo se strašákem v podobě Trumpa

Bude to pět let, co se Michael Douglas rozhodl prodat své luxusní sídlo na pobřeží v Sierra de Tramuntana. Pozemek o rozloze 100 hektarů vlastnil společně se svou bývalou manželkou Diandrou Douglas.

Catherine Zeta-Jones nelibě nesla, že její manžel má stále společný dům s bývalou manželkou. Domluvila Douglasovi, aby se s Diandrou dohodl a dům prodali. Spory o to, kdo ho vloží na trh a kdo získá provizi, trvaly dlouhé měsíce. Nakonec rozhodli právníci - o utrženou částku se spravedlivě rozdělí.

Palác s úžasným výhledem na moře a ostatní domy v sobě skrývá malebný vinný sklípek, v němž se bývalý pár snažil vykvasit vlastní značku vína, na rozlehlém pozemku pak můžete najít i vinici se strašákem nápadně připomínajícího prezidenta Trumpa. K pozemku náleží i kus zátoky, skvělý pro ukotvení lodě.

Dům šel do prodeje v roce 2014 za 50 milionů dolarů. Přehnaná cena? Douglas věřil, že jeho jméno napomůže prodeji domu. Šeredně se zmýlil. Dlouhých pět let ustupoval od vysněné částky, dokud se nedostal na 28 milionů dolarů, tedy o 22 milionů míň než na začátku. I přes bezmála 50% snížení ceny se palác s obrovským pozemkem a soukromým kusem pláže zatím nesetkal s nabídkou od potenciálního kupce, která by Douglase i jeho bývalou ženu uspokojila. Podívejte se, jak sídlo herce z Avengers vypadá.