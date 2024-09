Externí autor 4. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Málokterá žena se může pochlubit tím, že randila s hollywoodskou hvězdou a následně se provdala za legendu české hudební scény. Tenhle životní příběh by vydal na filmový scénář.

Od Opavy po San Francisco

Narodila se v roce 1976 v Opavě, kde prožila dětství, které však nebylo zdaleka idylické. Když jí byly čtyři roky, její rodiče se rozvedli. Rodinu krátce poté zasáhla obrovská tragédie, když v pouhých sedmi letech zemřel dívčin starší bratr Přemysl – podle dostupných informací po srážce s autem. „Dětství jsem neměla jednoduché,“ vzpomínala v jednom z rozhovorů. Po studiu střední zdravotnické školy se proto rozhodla vydat do světa. Tři roky strávila v USA jako au pair, což jí prý poskytlo nejen nezávislost, ale i cenné jazykové zkušenosti.

Hollywoodská romance

Během pobytu v San Francisku se seznámila s hercem Michaelem Douglasem při natáčení jeho filmu Hra. Ivana tehdy ještě Macháčková se snažila legendárního herce na place zahlédnout, jenže on ji překvapil: „On si mě na první pohled vybral z davu. Když se dozvěděl, že jsem Češka, zkusil na mě udělat dojem svojí češtinou a řekl mi jedno neslušné slovo na H, které ho naučil Miloš Forman,“ směje se. Douglas byl Ivanou tak okouzlen, že ji pozval na večeři. A to, co začalo jako nevinné setkání, se protáhlo na dvouletý vztah. „Byly to krásné dva roky – až do mého odjezdu ze Spojených států,“ říká Ivana.

Setkání s Mistrem

Po návratu do Česka našla Ivana uplatnění jako osobní asistentka zahraničních herců natáčejících v Praze. Není divu – její znalost angličtiny a zkušenosti z USA byly k nezaplacení. Osud však pro ni přichystal další překvapení v podobě setkání s Karlem Gottem. Poprvé se osobně setkali v roce 1998 na předávání cen TýTý, seznámila je tehdy miss Monika Žídková.

Zpočátku se oťukávali, oficiálně spolu začali chodit v roce 2000, půl roku po Gottově rozchodu s Marikou Sörösovou. „Když jsem Karla poprvé potkala, ani ve snu by mě nenapadlo, že se jednou stanu jeho ženou,“ přiznala Ivana v jednom z rozhovorů. „Ale jeho charisma a laskavost mě zcela okouzlily.“

I když vztah s Michaelem Douglasem byl pro Ivanu významnou kapitolou, láska ke Karlu Gottovi nakonec zvítězila. V roce 2006 se jim narodila první dcera Charlotte Ella a o dva roky později vstoupili do manželství. Vzápětí se narodila i Nelly Sofie.

Nečekané setkání

Bylo to trochu pozdvižení. Michael Douglas totiž v roce 2014 přijel natáčet do Prahy film V utajení. A došlo k nečekanému setkání! Rozhodl se totiž navštívit svou bývalou lásku, která už byla v té době paní Gottová.

„Přijel k nám na oběd, spletl si dům a zazvonil vedle. Sousedé vyšli ven a nestačili se divit,“ vzpomíná Karel Gott ve své autobiografii. „Pak jsme ho navštívili při natáčení a ještě se dvakrát sešli mimo plac. Ivana byla samozřejmě se mnou. Ona mě s ním seznámila. Vždy, kdy jsme s Michaelem mluvili, jsme si měli co říci. Je to velmi zajímavý člověk. Doplňoval jsem si během debaty s ním své vědomosti o tomto světě,“ nechal se slyšet Gott, který Douglase považoval za svého přítele.

Když Karel onemocněl, poslal mu hollywoodský herec dokonce přání k uzdravení. V té době je totiž spojoval podobný osud. Michael Douglas si rakovinou prošel také, dokázal ji však na rozdíl od Gotta porazit.

Smrt Slavíka v roce 2019 všechny hluboce zasáhla: „Karel byl láskou mého života. Jeho odchod zanechal v mém srdci prázdno, které se jen těžko zaplňuje.“ Přestože je Ivana stále sama, věnuje se naplno svým dcerám a péči o odkaz manžela. „Charlotte i Nelly zdědily po otci umělecký talent,“ říká s hrdostí. „Jsem zvědavá, jakou cestou se nakonec v životě vydají.“



