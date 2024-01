close info YouTube

Tereza Malá 5. 1. 2024 11:10 clock 3 minuty video

Jméno herce Michaela Dudikoffa máme všichni neodmyslitelně spojeno se slavným ninjou. Od jeho slavné role uplynula spousta let. Co si na něj život přichystal a co dnes dělá?

Michael Joseph Stephen Dudikoff Jr. se narodil 8. října 1954. Vyrostl v New Yorku, ale záhy se vydal na všestrannou cestu a opustil tak své newyorské kořeny, aby se stal slavným americkým hercem a mistrem bojových umění. Michael vyrůstal v Kalifornii. Přestože se potýkal s dyslexií, vystudoval West High School v kalifornském Torrance a věnoval se dětské psychologii na Harbor College. Na jeho života se podívejte na videu: Zdroj: Youtube Modeling a první role Aby si Dudikoff zajistil vzdělání, pracoval na příležitostných brigádách, mimo jiné v rehabilitačním centru pro zneužívanou mládež. Náhodné setkání s módním redaktorem Maxem Evansem ho přivedlo do světa modelingu, jehož významnými klienty byli například Calvin Klein a GQ. Přešel k herectví, hrál v reklamách a získal první televizní role v seriálech Dallas a Happy Days. Dudikoffova herecká kariéra nabrala na obrátkách počátkem 80. let, kdy hrál ve filmech jako Bachelor Party. Průlom v jeho kariéře ale nastal až s filmem American Ninja, který se věnoval bojovým uměním. Tento nečekaný úspěch znamenal začátek série American Ninja a Dudikoff se stal stálou akční hvězdou společnosti The Cannon Group. „Pro film Americký Ninja jsem neúnavně trénoval a úspěch filmu nás všechny překvapil,“potvrzuje Dudikoff. „V jednoduchosti je síla,“ dodává. close info By ABC Network - ebay.com, front of photo, back of photo, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36022017 zoom_in Michael Dudikoff, 1982 Vedoucí muž akčních filmů až do roku 2000 V následujících letech se Dudikoff prosadil v akčních filmech, jako například Americký ninja 2: Konfrontace, Síla pomsty a Velitel čety. Podepsal smlouvu se společností Cannon Films, což vedlo k jeho účasti v různých akčních projektech na konci 80. a v 90. letech. V roce 2000 se Dudikoff přesunul k realitám, ale i v roce 2010 se nadále objevoval ve filmech. V roce 2015 si zahrál vedlejší roli ve filmu Navy Seals vs. Zombies. Navzdory herecké pauze se Dudikoff vrátil v roce 2018 ve filmu Zuřivá pěst a Zlaté rouno. Herec se stále udržuje ve formě. V roce 2012 během otázek a odpovědí pro jedno médium Michael vyzdvihl svůj fitness režim: „Nezvedám činky, ale plavu a dělám izometrická a taneční cvičení.“ close Magazín Vzpomínáte na potvoru Alexis ze seriálu Dynastie? Herečce je už 90 a neuvěříte, jak vypadá video V současné době stále žije a pracuje v USA V roce 2004 se Dudikoff oženil a s manželkou jménem Belle mají tři děti. Kromě herectví se věnoval bojovým uměním, trénoval karate, aikido, judo a brazilské jiu-jitsu. Dudikoff, nadšenec do filozofie, zdůrazňuje důležitost skutečných záměrů, pokory a jednoduchosti. V současné době je Dudikoff nadále aktivní ve filmovém průmyslu, nedávno dokončil horor Skládka a akční thriller Left Turn. Krok s dobou udržuje na sociálních sítích, kde komunikuje se svými fanoušky a vyjadřuje zájem o projekty, jako je potenciální pokračování filmu Americký ninja. Jeho vášeň pro bojová umění přetrvává a nadále inspiruje začínající cvičence po celém světě. close Magazín Pamatujete na šarmantního detektiva ze seriálu Magnum? Už je mu 78 let a nepoznáte ho video Cesta Michaela Dudikoffa od všestranného modela k ikonické akční hvězdě a jeho současné angažmá ve filmech a bojových uměních ukazují pozoruhodnou kariéru trvající desítky let. Jeho vliv na akční žánr přetrvává a fanoušci netrpělivě očekávají jeho další počiny. V roce 2016 vypadal slavný ninja takto: close info Profimedia zoom_in Michael Dudikoff 2016 Zdroje: en.wikipedia.org, cavemancircus.com, theactionelite.com, funnyactionmovies.com

