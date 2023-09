Sympatického rošťáka Tomáše z filmu Páni kluci známe v podání dětského herce Michaela Dymka. Otevřel mu dveře do filmových studií, a tak na rozdíl od některých hvězdiček objevených ve školní lavici nezůstal jeho jedinou rolí. Přesto u filmu nezůstal, i když jedna cestička ho k němu po letech zavedla…

Nestůj a pojď…

… zpívá Vašek Neckář v průvodní písni k Páni kluci. Tehdy 12letý Michael nestál a šel na konkurz, kam ho pozval Zdeněk Zelenka, asistent režisérky Věry Plívové-Šimkové, když se spolu vypravili hledat talentované kluky pro tento film (1975) do základní sportovní školy v Praze. Michael mu okamžitě padl do oka a volba byla správná. Michael se pro tuto roli náramně hodil. Byl sportovně založený, na škole dělal gymnastiku a atletiku a svou roli zahrál skvěle. I jeho zásluhou měl snímek velký úspěch.

Nabídky na dětské role na sebe nenechaly dlouho čekat

Není divu, že další nabídky na dětské role na sebe nenechaly dlouho čekat. Další rok si zahrál v televizní inscenaci Posel dobrých zpráv, následovala další s názvem Kam uhnout očima a seriál Tajemství proutěného košíku. V roce 1978 ztvárnil Tondu v pohodovém filmu Leť, ptáku leť a o rok později Přemka v Indiánech z Větrova.

Když srdce pro film nebije

Michaelovi filmová sláva do hlavy nestoupla, dokonce mu byla spíš na obtíž. Ačkoli za svou roli Tomáše za dva měsíce natáčení dostal honorář 6 000 Kč, což převyšovalo průměrný plat té doby, a koupil za něj dvě jízdní kola pro sebe a bráchu, a mamince elektrický pohon pro šicí stroj, další role odmítal. Přesto se ještě v roce 1981 objevil v menší roli v Krakonošovi a lyžnících.

Po základce chtěl studovat na průmyslovce elektrotechniku, srdce ho ale táhlo i k pohybu. Na „průmku“ se nedostal, a tak vystudoval tanec na Státní konzervatoři a stal se členem Československého státního souboru písní a tanců, stejně jako jeho žena Ivana.

Film Páni kluci vám připomene následující video:

Propletené cestičky

V roce 1988 se Michael, rodák ze Sokolova narozený 4. září 1962 rozhodl se svou ženou emigrovat do Německa. Začátky nebyly lehké, od „škopku plného špinavého nádobí“ se tvrdou prací dopracoval až na pozici vedoucího exportního oddělení v mezinárodní firmě, která obchodovala s elektrosoučástkami.

Skvělý tanečník Michael má se svou ženou Ivanou dvě děti

Pět let po sametové revoluci se vrátil do vlasti a jeho životní cestičky se začaly proplétat… V Praze 15 let šéfoval pražské pobočce Arrow, takže se vrátil ke své elektronice. Ale i k tanci, a to v tanečním souboru BUFO, jehož členem se stal v roce 1998. A v podstatě i k filmu, kdy se jako podnikatel v roce 2012 začal angažoval v pražském mezinárodním filmovém festivalu.

Michael Dymek má se svou ženou dvě děti, Michaela a Šárku. V roce 2020 začal podnikat v oblasti solárních topných systémů.

