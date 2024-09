Externí autor 6. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Rodina Jacksonů je proslulá svými plastickými operacemi. Bohužel se už nedá přidat přídavné jméno „vydařenými“. Ať už zesnulý Michael, Janet, a nebo i jejich starší sestra La Toya neměli příliš soudnosti, co se týká míry, a jejich vzhled tak spíš připomínal voskové figuríny.

Celým jménem La Toya Yvonne Jackson se narodila před osmašedesáti lety. Tato americká zpěvačka, skladatelka, herečka a tanečnice je sestrou zesnulého krále popu Michaela Jacksona. I ona se vrhla na dráhu zpěvačky a největší slávy dosáhla v 80. a 90. letech minulého století. Comeback se jí pak do jisté míry podařil v roce 2004, kdy atakovala hitparády s písničkami Just Wanna Dance a Free the World.

La Toya byla v pořadí pátým potomkem Josepha a Katherine Jacksonových. Zpívala už jako malá a v roce 1985 se podílela na songu We Are The World, který měl upozornit na hladomor zemí Sahelu. Ve stejném roce pak také vydala singl Stop the Madness, který byl zaměřen proti návykovým látkám.

Playboy a slavné reality shows

Na začátku devadesátých let se objevila také na titulní stránce oblíbeného časopisu pro muže Playboy. Okamžitě se z ní stal sex-symbol a La Toya Jackson tak nepochybně zdobila nejednu pánskou šatní skříňku. O rok později uzavřela historicky nejvyšší kontrakt v pařížském kabaretu Moulin Rouge, kde vystupovala dvakrát za večer šestkrát týdně. Umělkyně si tehdy přišla na pět milionů dolarů.

Co se jejího televizního působení týká, „rejstřík“ také prázdný nemá. Snad jako většina amerických celebrit i po La Toye zatoužili tvůrci reality show, a tak ji diváci mohli v roce 2007 vidět v Armed & Famous a dva roky nato v britské verzi reality show Big Brother, kde jsou lidé zavření po jednou střechou, bez toho, aniž by věděli, co se děje v okolním světě. La Toya byla vyřazena jako čtvrtá.

Ačkoli se to může zdát celkem nedávno, i rok 2009 je už vcelku minulost. V té době už měla La Toya na kontě několik plastik, nicméně zdaleka nevypadala tak, jak ji známe dnes. Tedy jako vosková figurína.

Tahle osmašedesátiletá hvězda by sice na první pohled strčila do kapsy i kdejakou čtyřicítku, na ten druhý už ovšem vůbec. Její vosí pas, který by jí mohla leckterá žena závidět, je ale možná to jediné. Když se totiž podíváte na její obličej, už byste jako La Toya vypadat nechtěli.

Kromě toho, že se za její skvělou postavou skrývá nekonečné mučení v posilovně, stejně tak jsou to i strávené dlouhé hodiny na estetických klinikách v péči těch největších a nejlepších odborníků na krásu.

Dnes připomíná všechno, jen ne dívku s mladou tváří

Ani oni ovšem nejsou kouzelníci z Bradavic a některé procesy stárnutí zkrátka zcela zastavit nejdou. Vypadá to ovšem, že jakmile do toho člověk spadne, není už cesty zpět, a tak i La Toya dnes připomíná všechno, jen ne dívku s mladou tváří.

Umělkyně má nečetně chirurgický zákroků. Na první pohled je zřejmá rhinoplastika, což je operace nosu, implantáty brady a silikony v prsou. Opakovaně také dochází na liposukce.

Už v roce 2011, kdy se objevila na Annual Hollywood Christmas Parade, budila spíše zděšení než obdiv. Přehnaným make-upem a kožešinou od hlavy až k patě spíš vypadala jako ruská carevna než americká zpěvačka černé pleti.

