close info Šíp

Natálie Borůvková 31. 7. 2024 clock 3 minuty gallery video

Je to již dlouhých 11 let, co jeden z nejlepších pilotů Formule 1 prodělal vážný úraz. Během dovolené na horách spadl a hlavou narazil na kámen. O jeho stavu se dosud vědělo jen málo. Nyní jeho lékař prozradil, jakou operaci u Schumachera plánují.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít